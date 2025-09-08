聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德稱行政不干預司法 黃國昌酸「不臉紅嗎」

聯合報／ 記者張策／新北報導

賴清德總統前天出席律師節活動時意有所指表示，「行政干預司法的時代已經過去了」。民眾黨主席黃國昌昨受訪說，行政介入司法是現在進行式，政黨秘書長介入檢調人事就是赤裸裸的事，反酸賴總統：「您在律師節講這個不會覺得臉紅嗎？」

黃國昌指出，從京華城案庭審過程來看，不論是都市計畫法的適用，或多名證人作證，均顯示柯並未涉入不法，會議紀錄也完全公開透明，最後由會議主席依共識做結論，並未見特殊指示；對比桃園市前市長鄭文燦涉貪案，甚至詐騙近五十億元的案子，交保金額都遠低於柯的七千萬元，黃直言「全中華民國司法史上，沒有哪一個案子如此荒謬」。

針對賴清德總統前天在律師節活動表示「行政干預司法的時代已經過去了」，黃反酸「行政介入司法正是現在進行式」，並表示民進黨高層對司法系統的人事安排過度干預，這是社會無法接受的問題。

黃籲社會冷靜思考，「到底是什麼證據，支持如此的羈押與交保金額？」民進黨政府須回應社會質疑。

柯文哲 賴清德 黃國昌

延伸閱讀

柯文哲明交保 黃國昌籲支持者理性迎接：維持和平基調

交還黨主席？黃國昌強調與柯有互信基礎 藍白合、兩年條款不會改變

北院裁柯文哲7千萬交保 黃國昌：行政介入司法正是現在進行式

柯文哲同意交保？ 黃國昌：已交代律師務必說服他出來

相關新聞

是否交保明天揭曉？小草將集結北院迎接柯文哲…北市出動40警加強維安

北院裁定前台北市長柯文哲交保，柯文哲稱需再深思，外界關注明天是否交保。由於支持者「小草」們聲稱將到場力挺，北市警方今晚表...

柯文哲7千萬交保金湊齊 白營：該做的準備都好了

台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲經過三天深思，今天將決定是否以七千萬元交保。針對交保金籌措進度，柯文哲妻子陳...

柯文哲今交保？ 規畫回新竹過火爐

台北地方法院審理京華城案，上周五裁定台北市前市長柯文哲交保，柯當天表示是否交保要「再深思」，今天上午律師辦理接見後將做出...

賴清德稱行政不干預司法 黃國昌酸「不臉紅嗎」

賴清德總統前天出席律師節活動時意有所指表示，「行政干預司法的時代已經過去了」。民眾黨主席黃國昌昨受訪說，行政介入司法是現...

柯文哲明交保 黃國昌籲支持者理性迎接：維持和平基調

民眾黨主席黃國昌今表示，針對柯文哲明日預計交保後返家的動員狀況，黨中央昨晚已開會完整沙盤推演，並在中午對外發布訊息，邀請...

交還黨主席？黃國昌強調與柯有互信基礎 藍白合、兩年條款不會改變

民眾黨主席黃國昌今回應媒體追問柯文哲交保後的相關議題。他強調，外界盛傳的「交還黨主席」純屬見縫插針，自己與柯文哲之間的互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。