賴清德稱行政不干預司法 黃國昌酸「不臉紅嗎」

賴清德總統前天出席律師節活動時意有所指表示，「行政干預司法的時代已經過去了」。民眾黨主席黃國昌昨受訪說，行政介入司法是現在進行式，政黨秘書長介入檢調人事就是赤裸裸的事，反酸賴總統：「您在律師節講這個不會覺得臉紅嗎？」

黃國昌指出，從京華城案庭審過程來看，不論是都市計畫法的適用，或多名證人作證，均顯示柯並未涉入不法，會議紀錄也完全公開透明，最後由會議主席依共識做結論，並未見特殊指示；對比桃園市前市長鄭文燦涉貪案，甚至詐騙近五十億元的案子，交保金額都遠低於柯的七千萬元，黃直言「全中華民國司法史上，沒有哪一個案子如此荒謬」。

針對賴清德總統前天在律師節活動表示「行政干預司法的時代已經過去了」，黃反酸「行政介入司法正是現在進行式」，並表示民進黨高層對司法系統的人事安排過度干預，這是社會無法接受的問題。

黃籲社會冷靜思考，「到底是什麼證據，支持如此的羈押與交保金額？」民進黨政府須回應社會質疑。