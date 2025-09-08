聽新聞
柯文哲7千萬交保金湊齊 白營：該做的準備都好了
台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲經過三天深思，今天將決定是否以七千萬元交保。針對交保金籌措進度，柯文哲妻子陳佩琪昨沒有相關說法，民眾黨主席黃國昌則表示，民眾黨會保護家屬隱私，「該做的所有準備，我們都準備好了。」
陳佩琪前天在臉書發文透露，自己已將五千萬元匯入保釋金專戶，其中三千萬元是先前返還金額、兩千萬元是賣新竹土地所得，「家中可動用的錢都已用罄」，後續還會向柯文哲胞妹柯美蘭與母親何瑞英商借，希望在最短的時間內籌足剩餘兩千萬元，「不論是跟誰借來的錢，我會在最短時間內用房子抵押將錢還給人家」。
不過，民眾黨台中市議員江和樹昨天表示，七千萬元交保金都已經到位，重點在於如何說服柯文哲交保。
據指出，柯文哲可交保消息一出，彰化多位企業主自發募款，僅半天就湊近千萬元。但柯文哲及黨中央最後沒有接受這筆臨時借款，最終由黨中央及柯家人籌措完成，將錢退還。
彰化縣黨部主委温宗諭表示，傳出柯文哲最終籌不到兩千萬元的時候，中部五六家企業主就開始動員，短短時間內在一個中午就籌到近千萬元，但最後黨中央婉拒。他說，黨部電話被支持者打爆，許多鄉親看不下去，紛紛表達願意盡一分心力。
