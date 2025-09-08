柯文哲今交保？ 規畫回新竹過火爐

台北市前市長柯文哲涉京華城案，台北地院五日裁定以七千萬元交保，但當天柯以「要再深思」未辦保，今天上午律師辦理接見後將做出決定。本報資料照片

台北地方法院審理京華城案，上周五裁定台北市前市長柯文哲交保，柯當天表示是否交保要「再深思」，今天上午律師辦理接見後將做出決定。民眾黨主席黃國昌昨天說，已經交代律師不管用任何方法，「就是要說服柯文哲出來」；民眾黨也號召支持者，今天下午聚集台北地檢署前，「一起接柯Ｐ回家」。

據了解，若柯文哲同意交保，民眾黨初步規畫是先接柯返回新竹老家，在老家「過火爐」。黃國昌說，柯交保後返家的規畫，黨中央已開會完整沙盤推演，也規畫好受訪地點與動線，並事先與媒體溝通，避免出現推擠，確保柯文哲走出來時能有充分時間向社會發表談話。預料柯將在走出北院時，發表談話。

針對北院裁定七千萬元交保准予停止羈押，柯文哲選任辯護人鄭深元、陸正義、蕭奕弘上周發布聯合聲明指出，「經辯護人前往台北看守所辦理律見告知，柯文哲表示需再行深思；選任辯護人將在八日上午辦理律見轉達後，再行決定」。

民眾黨發言人張彤昨表示，柯文哲妻子陳佩琪先前已經對外說明，由於柯文哲不想積欠人情，交保金仍會以家人想辦法籌措為優先，而民眾黨全體黨公職也做好準備，期盼柯文哲盡速辦理交保，繼續為司法正義奮戰。

民眾黨昨在臉書發文指出，歷經一年關押，柯文哲終於獲得交保，不過仍須面對鉅額保金，還有民進黨、綠媒網軍的惡意追殺，而在最艱難的時刻，感謝各界持續奔走，「感謝每一位陪伴與守護的你，周一我們一起迎接柯Ｐ回家」，號召支持者今天下午一時聚集台北地檢署前。但民眾黨人士表示，貼文僅是預作準備，仍待柯文哲律見後再做決定。

民眾黨立委張啓楷表示，七千萬元保釋金過於龐大，柯文哲不想積欠太多人情，所以還需要進行深思熟慮，檢方已經放話還要提抗告，現在不只是柯家人非常急迫，小草及支持者也都殷切呼喊，民眾黨會力勸柯文哲先交保，「出來先做全身健康檢查，特別是他的心臟不太好」，「我們會力勸柯文哲先把身體養好，然後全力打好官司、爭取最後無罪，清清白白從法院走出來」。

黃國昌昨受訪透露，已交代律師「不管用任何方法，就是要說服柯主席出來」，接下來黨內有許多重要工作待推動，支持者也高度期待，「不能再拖下去」。

黃國昌坦言，七千萬元交保金對一般醫師家庭而言並非小數目，柯不想讓黨內同志、親友或支持者有額外壓力。黃強調，相關準備已完成，今天一早，律師會赴看守所會見柯文哲，等待柯本人點頭確認，「我特別交代律師，不管用任何方法，務必說服他出來」。