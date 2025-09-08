陳佩琪：柯文哲8日交保後 希望立刻回新竹看媽媽

中央社／ 台北7日電

北院裁定前民眾黨主席柯文哲交保。柯文哲妻子陳佩琪今天說，律師轉述柯文哲第一個心願，是希望立刻回新竹看柯媽媽，「也看看爸爸（的骨灰）放在哪裡，這是他一直懸在心上的心願」。

台北地院審理京華城案，前台北市長柯文哲日前聲請具保停止羈押，5日獲北院裁定7000萬元交保，但柯文哲在律見後表示需再行深思。民眾黨指出，等待柯文哲於8日指示律師同意後，立即向北院辦妥交保程序，迎接柯文哲出來。

陳佩琪今天晚間到土城看守所外，向支持者加油打氣。她在接受直播時表示，感謝小草、支持者對柯文哲的支持，始終不離不棄；明天她希望去北院幫柯文哲繳齊保釋金後，能夠很順利、平安地跟柯文哲回家。

陳佩琪說，律師向她轉述，柯文哲第一個心願，就是希望立刻回新竹看媽媽，所以明天計劃交保後，第一個回新竹看柯媽媽，「也看看爸爸（的骨灰）放在哪裡，這是他一直懸在心上的心願」。

陳佩琪指出，3月10日柯文哲父親告別式當天，柯文哲一直爭取能等父親火化、供奉好，但不被答應，沒辦法陪伴父親是柯文哲最大遺憾，所以「明天去新竹探視婆婆，看爸爸在哪裡」，接下來可能就是要認真研究官司如何攻防。

陳佩琪表示，律師也跟她說，柯文哲希望可以有正常的書桌、椅子和檯燈，因為在北所裡都沒有桌椅，只能跪著、趴著看東西，且燈光昏暗，這一年來柯文哲快要把眼睛搞壞。

陳佩琪說，明天也安排在北院前，簡單的跟大家短暫見面；如果時間足夠的話，柯文哲會全台從北到南，向曾經給他加油、鼓勵的人和團體，「我們都會一一的去跟大家道謝」。

柯文哲

