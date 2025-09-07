柯文哲明交保 黃國昌籲支持者理性迎接：維持和平基調

民眾黨主席黃國昌今表示，針對柯文哲明日預計交保後返家的動員狀況，黨中央昨晚已開會完整沙盤推演，並在中午對外發布訊息，邀請有空的支持者前來接送，但仍會以不影響上班時間為前提。

黃國昌強調，已特別交代黨內副秘書長及發言人，規畫好受訪地點與動線，並事先與媒體溝通，避免出現推擠，確保柯文哲出來後能有充分時間向社會發表談話，同時也讓媒體能順利採訪。他藉此呼籲媒體與支持者配合，讓現場秩序平穩，「希望明天一切都會很順利」。

至於外界關注是否會有衝突，黃國昌強調，民眾黨以往在台北地檢署的活動一向和平理性，明天也會維持同樣基調。他提醒，不希望有人趁機鬧場，更不希望有人冒充民眾黨支持者製造事端，「明天對我們最重要的事情，就是讓柯文哲主席出來」。

黃國昌並表示，柯文哲被羈押已將近一年，社會各界都期待他的聲音，「他有很多話想要好好跟大家說」。民眾黨將全力確保迎接過程安全、順利，讓柯文哲能在第一時間向支持者與外界傳達心聲。