快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

柯文哲明交保 黃國昌籲支持者理性迎接：維持和平基調

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌強調，已特別交代黨內副秘書長及發言人，規畫好受訪地點與動線，並事先與媒體溝通，避免出現推擠，確保柯文哲出來後能有充分時間向社會發表談話。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌強調，已特別交代黨內副秘書長及發言人，規畫好受訪地點與動線，並事先與媒體溝通，避免出現推擠，確保柯文哲出來後能有充分時間向社會發表談話。記者張策／攝影

民眾黨主席黃國昌今表示，針對柯文哲明日預計交保後返家的動員狀況，黨中央昨晚已開會完整沙盤推演，並在中午對外發布訊息，邀請有空的支持者前來接送，但仍會以不影響上班時間為前提。

黃國昌強調，已特別交代黨內副秘書長及發言人，規畫好受訪地點與動線，並事先與媒體溝通，避免出現推擠，確保柯文哲出來後能有充分時間向社會發表談話，同時也讓媒體能順利採訪。他藉此呼籲媒體與支持者配合，讓現場秩序平穩，「希望明天一切都會很順利」。

至於外界關注是否會有衝突，黃國昌強調，民眾黨以往在台北地檢署的活動一向和平理性，明天也會維持同樣基調。他提醒，不希望有人趁機鬧場，更不希望有人冒充民眾黨支持者製造事端，「明天對我們最重要的事情，就是讓柯文哲主席出來」。

黃國昌並表示，柯文哲被羈押已將近一年，社會各界都期待他的聲音，「他有很多話想要好好跟大家說」。民眾黨將全力確保迎接過程安全、順利，讓柯文哲能在第一時間向支持者與外界傳達心聲。

柯文哲

延伸閱讀

交還黨主席？黃國昌強調與柯有互信基礎 藍白合、兩年條款不會改變

北院裁柯文哲7千萬交保 黃國昌：行政介入司法正是現在進行式

柯文哲同意交保？ 黃國昌：已交代律師務必說服他出來

賴清德稱行政不干預司法 黃國昌酸：不覺得臉紅嗎？

相關新聞

柯文哲同意交保？ 黃國昌：已交代律師務必說服他出來

前台北市長柯文哲因京華城案遭羈押近一年，昨獲裁定以7000萬元交保，明是否同意交保受社會關注。民眾黨主席黃國昌今受訪時透...

支持者明天接柯P回家 蔡壁如：拜託檢察官不要再提抗告

民眾黨員和小草預計明天中午一點到台北地檢署接柯文哲回家，民眾黨前立委蔡壁如今天說，柯主席回家後，可和家人相聚，希望他先照...

律師建議柯文哲別交保 預言再撐兩個月：免繳7千萬、法院須放人

前台北市長柯文哲因涉京華城案及政治獻金案遭羈押近一年，台北地方法院5日裁定以7000萬元交保，並須接受電子監控，不過柯透過律師轉達「再深思」，暫不辦理交保，將於周一再做最後決定。對此，律師張靜認為，柯不必交保，因為再關兩個多月就能自然獲釋，既不用繳錢，也不用戴電子腳鐐。

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

台北地院審理京華城弊案，合議庭前天裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保，但柯透過律師表示「需再深思」，下周一再決...

柯文哲明交保 黃國昌籲支持者理性迎接：維持和平基調

民眾黨主席黃國昌今表示，針對柯文哲明日預計交保後返家的動員狀況，黨中央昨晚已開會完整沙盤推演，並在中午對外發布訊息，邀請...

交還黨主席？黃國昌強調與柯有互信基礎 藍白合、兩年條款不會改變

民眾黨主席黃國昌今回應媒體追問柯文哲交保後的相關議題。他強調，外界盛傳的「交還黨主席」純屬見縫插針，自己與柯文哲之間的互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。