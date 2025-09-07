交還黨主席？黃國昌強調與柯有互信基礎 藍白合、兩年條款不會改變
民眾黨主席黃國昌今回應媒體追問柯文哲交保後的相關議題。他強調，外界盛傳的「交還黨主席」純屬見縫插針，自己與柯文哲之間的互信與默契外界難以想像，民眾黨的未來發展也不會因為外界操作而動搖。
至於藍白合作是否因柯文哲羈押、交保過程受影響，黃國昌回應，在野黨在國會針對福國利民的法案合作「早在柯主席被關押前就啟動，至今仍在持續」，這個方向不會改變。他同時指出，2026地方大選較為複雜，民眾黨將靜候國民黨完成黨主席改選。
面對黨內討論的「兩年條款」，黃國昌強調，這本來就是柯文哲的承諾，除非基於黨發展的重大目標，否則他不會更動，「這點我在黨內會議上講得很清楚」。他也透露，柯文哲若能盡快交保出來，自己將會第一時間與柯見面，報告相關黨務與合作進度。
黃國昌最後重申，民眾黨內部有穩固的互信基礎，不必被外界揣測左右，「最重要的是柯主席能早日回到舞台，帶領黨務重新整合」。
