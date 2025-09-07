柯文哲同意交保？ 黃國昌：已交代律師務必說服他出來

前台北市長柯文哲因京華城案遭羈押近一年，昨獲裁定以7000萬元交保，明是否同意交保受社會關注。民眾黨主席黃國昌今受訪時透露，他已交代律師「不管用任何方法，就是要說服柯主席出來」，強調接下來黨內有許多重要工作需要推動，支持者也高度期待，「不能再被拖下去」。

黃國昌說，其實柯文哲早在一周前就開始思考是否交保，但個性上不願造成外界與家人的負擔，因此反覆考慮。他坦言，7000萬元交保金額對一般醫師家庭而言並非小數字，柯不想讓黨內同志、親友或社會支持者有額外壓力。黃強調，相關準備已經完成，律師將於明天一早赴看守所會見柯文哲，等待柯本人最終點頭確認，「所以我特別交代律師，不管用任何方法，務必要說服他出來」。

他並批評，民進黨與部分媒體在柯尚未交保出來前，就急於見縫插針、挑撥離間，這種操作「從2024年一路搞到現在，根本不會有用」。黃國昌直言，民眾黨的狀況與未來發展，要等柯文哲回到政治舞台後才有真正的討論空間，他自己也盼望，繼今年一月後，能和柯再次坐下來，好好商議後續規畫。