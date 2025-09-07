支持者明天接柯P回家 蔡壁如：拜託檢察官不要再提抗告

民眾黨員和小草預計明天中午一點到台北地檢署接柯文哲回家，民眾黨前立委蔡壁如今天說，柯主席回家後，可和家人相聚，希望他先照顧好身體；蔡壁如呼籲台北地檢署檢察官不要再提抗告，她說柯主席被押一年多也夠了，讓查的都查了，都知道答案，否則就演變成個人恩怨。

蔡壁如今天受訪時說，她明天一整天在新竹有行程，無法趕到台北地檢署接柯主席回家，改天再去看主席，她表示，柯主席被關一年多，呼籲檢察官不要再提抗告，該問該查的都查了，都知道答案，再提抗告就演變成個人恩怨。

蔡壁如說，柯主席出來會讓民眾黨注入活水，她很關心主席的健康和家人相聚，她希望主席照顧好自己身體，以面對接下來的一審法院審問等司法程序。