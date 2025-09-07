柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

台北地院審理京華城弊案，合議庭前天裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保，但柯透過律師表示「需再深思」，下周一再決定是否交保。民眾黨今天中午透過社群媒體號召支持者，8日下午1時在台北地檢署外，「一起接柯P回家」，台中已有逾300人報名響應。

「感謝各界的持續奔走，週一，我們一起迎接柯P回家」民眾黨說，歷經一年關押，柯文哲終於獲得交保，卻仍須面對鉅額的保金，與民進黨、綠媒網軍的惡意追殺，所以在最艱難的時刻，我們一起面對。

民眾黨中央委員、中市議員江和樹今天曝，「7000萬元已經到位」，但現在難題是如何勸柯文哲願意交保。目前台中逾300人報名，由於時間倉促，屆時以共乘或高鐵的方式，預計8日下午1時在台北地檢署外，「一起接柯P回家」。