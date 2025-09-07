快訊

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台北地院審理京華城弊案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保。圖／聯合報系資料照片
台北地院審理京華城弊案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保。圖／聯合報系資料照片

台北地院審理京華城弊案，合議庭前天裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保，但柯透過律師表示「需再深思」，下周一再決定是否交保。民眾黨今天中午透過社群媒體號召支持者，8日下午1時在台北地檢署外，「一起接柯P回家」，台中已有逾300人報名響應。

「感謝各界的持續奔走，週一，我們一起迎接柯P回家」民眾黨說，歷經一年關押，柯文哲終於獲得交保，卻仍須面對鉅額的保金，與民進黨、綠媒網軍的惡意追殺，所以在最艱難的時刻，我們一起面對。

民眾黨中央委員、中市議員江和樹今天曝，「7000萬元已經到位」，但現在難題是如何勸柯文哲願意交保。目前台中逾300人報名，由於時間倉促，屆時以共乘或高鐵的方式，預計8日下午1時在台北地檢署外，「一起接柯P回家」。

柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

醫斷言柯文哲明將同意交保 「王者歸來」衝擊2028藍營的她

影／柯文哲7000萬交保金已到位！ 白議員曝8日「交保關鍵」

柯文哲深思中…白營喊話柯盼同意交保：先出來養好身體

影／喊話柯文哲「要冷靜」 江和樹號召小草8日北上接「阿北」

相關新聞

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

台北地院審理京華城弊案，合議庭前天裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保，但柯透過律師表示「需再深思」，下周一再決...

律師建議柯文哲別交保 預言再撐兩個月：免繳7千萬、法院須放人

前台北市長柯文哲因涉京華城案及政治獻金案遭羈押近一年，台北地方法院5日裁定以7000萬元交保，並須接受電子監控，不過柯透過律師轉達「再深思」，暫不辦理交保，將於周一再做最後決定。對此，律師張靜認為，柯不必交保，因為再關兩個多月就能自然獲釋，既不用繳錢，也不用戴電子腳鐐。

醫斷言柯文哲明將同意交保 「王者歸來」衝擊2028藍營的她

台北市前市長柯文哲涉京華城案，台北地院5日裁定以7000萬元交保，柯暫未辦理保釋。醫師、時事評論家沈政男斷言，柯文哲明天...

柯文哲可交保！彰化支持者火速募近千萬 隨時北上「接阿北回家」

前台北市長、台灣民眾黨前主席柯文哲，因涉京華城案及政治獻金案遭羈押近一年，台北地方法院5日裁定以7000萬元交保。消息一...

影／柯文哲7000萬交保金已到位！ 白議員曝8日「交保關鍵」

台北地院審理京華城弊案，合議庭前天昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保。民眾黨中央委員、中市議員江和樹今曝「7000萬元已...

柯文哲深思中…白營喊話柯盼同意交保：先出來養好身體

台北地方法院審理京華城容積弊案，上周裁定台北市前市長柯文哲交保，不過仍待律師辦理律見後再行決定。民眾黨發言人張彤今天表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。