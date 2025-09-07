律師建議柯文哲別交保 預言再撐兩個月：免繳7千萬、法院須放人

前台北市長柯文哲因涉京華城案及政治獻金案遭羈押近一年，台北地方法院5日裁定以7000萬元交保，並須接受電子監控，不過柯透過律師轉達「再深思」，暫不辦理交保，將於周一再做最後決定。對此，律師張靜認為，柯不必交保，因為再關兩個多月就能自然獲釋，既不用繳錢，也不用戴電子腳鐐。

張靜在《曾淼泓頻道》節目中表示，無論柯文哲是否已籌齊7000萬，他都建議暫時不必辦理交保，原因在於該案根本不可能在羈押期限內審結、定讞。他指出，柯文哲是在去（2024）年8月30日遭收押，至今（2025）年11月底羈押即將屆滿15個月，屆時法院依法必須釋放人犯。

張靜補充，即便檢方或被告提起上訴，也難以在這段期間內完成審理流程，到時人就一定得放，還能避免保釋金與電子監控，對柯文哲而言，日後僅需照常出庭應訊，程序上也會輕鬆許多。

張靜進一步分析，雖然多關兩個月會辛苦，但若能以短期羈押換取後續不受電子監控、無需繳巨額保金的局面，從整體來看或許更有利。他也坦言，小草（柯文哲支持者）可能會難以接受這樣的決定，但他以自身曾被收押8天的經驗表示，苦是一定苦，但總比接下來幾年受監控來得划算。

雖然柯文哲還在考慮交不交保，但據了解，已有彰化支持者自發募款，僅半天就湊近千萬元。黨內人士指出，距離法院裁定的7000萬元保釋金，仍有約2000萬元缺口，不過短時間內能湊出近千萬元，展現動員能量，也顯示民眾黨在彰化基層具號召力。