柯文哲可交保！彰化支持者火速募近千萬 隨時北上「接阿北回家」

前台北市長、台灣民眾黨前主席柯文哲，因涉京華城案及政治獻金案遭羈押近一年，台北地方法院5日裁定以7000萬元交保。消息一出，彰化支持者立即自發募款，僅半天就湊近千萬元，不過柯透過律師轉達「再深思」，暫不辦理交保，將於周一再做最後決定。

彰化縣黨部原訂6日在彰化八卦山牌樓舉行的聲援集會，已有逾300人報名，但因情勢丕變，活動臨時喊停。不過，民眾黨彰化縣黨部與地方支持者仍計畫8日北上，隨時準備「接阿伯回家」。

據了解，法院裁定的7000萬元保釋金，仍有約2000萬元缺口，但黨內人士指出，短時間內能湊出近千萬元，展現動員能量，也顯示民眾黨在彰化基層具號召力。

此外，積極布局彰化縣長選舉的民眾黨立委張啓楷，昨日也南下率領黨公職參加彰化南瑤宮中元普渡開香，藍綠白縣長潛在人選張啓楷、前副縣長洪榮章、立委黃秀芳、市長林世賢皆到場，彼此有所互動。

至於原訂9月13日的第二場聲援活動，彰化縣黨部表示，將視北檢是否提抗告，以及柯文哲交保進度，再決定是否如期舉行。