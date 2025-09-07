醫斷言柯文哲明將同意交保 「王者歸來」衝擊2028藍營的她

台北市前市長柯文哲涉京華城案，台北地院5日裁定以7000萬元交保，柯暫未辦理保釋。醫師、時事評論家沈政男斷言，柯文哲明天會同意交保，且一審可望無罪，「王者歸來」的他與國民黨盧秀燕形成2個太陽，將衝擊2028總統大選。

沈政男指出，柯文哲一審羈押是從元月2日開始不交保，一審最多關15個月，若不交保，最多就是關到明年4月2日。而「以個人名義提出保證金」，並非什麼防止柯文哲演出被動交保的戲碼，只是要讓交保者更有心理壓力，不要棄保。

沈政男斷言，柯文哲明天會同意交保，況且大家都等他出來。但從他不急著出來，且有感於羈押禁見環境惡劣，能看出他已將坐黑牢經驗化成下一階段從政生涯的養分。而一審判決會在2028總統選舉的政黨初選前出來，屆時一定會造成影響。

他進一步表示，若柯文哲一審沒判到10年以上就能參選，藍白怎麼合，誰正誰副將是一個問題；最精彩的是，如果柯文哲一審被判無罪，先前等同坐黑牢，那就是「王者歸來」，光環無人能擋。藍白陣營就會出現柯文哲與盧秀燕2個太陽。

至於京華城案一審有沒有判無罪的空間，沈政男認為「非常有」，他表示，去年底時北院就裁定柯能以3000萬交保，且不用電子監控，是因為北檢在那亂才一再更改。由此可見，一審法官根本不認為此案有多嚴重，且收賄部分八字沒一撇。

沈政男說，還記得一年前，有綠營人士說，只剩他跟誰誰誰在挺柯文哲，也有知名政論家認為民眾黨會泡沫化；但他不是挺柯也非小草，只是就事論事，頂多是打抱不平。一年後，柯文哲可望「王者歸來」，小草們，度過風雨，迎向光明。