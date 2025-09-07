快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

醫斷言柯文哲明將同意交保 「王者歸來」衝擊2028藍營的她

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲。本報系資料照片
台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲。本報系資料照片

台北市前市長柯文哲京華城案，台北地院5日裁定以7000萬元交保，柯暫未辦理保釋。醫師、時事評論家沈政男斷言，柯文哲明天會同意交保，且一審可望無罪，「王者歸來」的他與國民黨盧秀燕形成2個太陽，將衝擊2028總統大選。

沈政男指出，柯文哲一審羈押是從元月2日開始不交保，一審最多關15個月，若不交保，最多就是關到明年4月2日。而「以個人名義提出保證金」，並非什麼防止柯文哲演出被動交保的戲碼，只是要讓交保者更有心理壓力，不要棄保。

沈政男斷言，柯文哲明天會同意交保，況且大家都等他出來。但從他不急著出來，且有感於羈押禁見環境惡劣，能看出他已將坐黑牢經驗化成下一階段從政生涯的養分。而一審判決會在2028總統選舉的政黨初選前出來，屆時一定會造成影響。

他進一步表示，若柯文哲一審沒判到10年以上就能參選，藍白怎麼合，誰正誰副將是一個問題；最精彩的是，如果柯文哲一審被判無罪，先前等同坐黑牢，那就是「王者歸來」，光環無人能擋。藍白陣營就會出現柯文哲與盧秀燕2個太陽。

至於京華城案一審有沒有判無罪的空間，沈政男認為「非常有」，他表示，去年底時北院就裁定柯能以3000萬交保，且不用電子監控，是因為北檢在那亂才一再更改。由此可見，一審法官根本不認為此案有多嚴重，且收賄部分八字沒一撇。

沈政男說，還記得一年前，有綠營人士說，只剩他跟誰誰誰在挺柯文哲，也有知名政論家認為民眾黨會泡沫化；但他不是挺柯也非小草，只是就事論事，頂多是打抱不平。一年後，柯文哲可望「王者歸來」，小草們，度過風雨，迎向光明。

柯文哲 沈政男 盧秀燕 京華城案

延伸閱讀

影／柯文哲7000萬交保金已到位！ 白議員曝8日「交保關鍵」

柯文哲深思中…白營喊話柯盼同意交保：先出來養好身體

影／喊話柯文哲「要冷靜」 江和樹號召小草8日北上接「阿北」

柯文哲若交保 民眾黨出現「兩個太陽」？學者分析指核心仍是他

相關新聞

影／柯文哲7000萬交保金已到位！ 白議員曝8日「交保關鍵」

台北地院審理京華城弊案，合議庭前天昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保。民眾黨中央委員、中市議員江和樹今曝「7000萬元已...

柯文哲深思中…白營喊話柯盼同意交保：先出來養好身體

台北地方法院審理京華城容積弊案，上周裁定台北市前市長柯文哲交保，不過仍待律師辦理律見後再行決定。民眾黨發言人張彤今天表示...

醫斷言柯文哲明將同意交保 「王者歸來」衝擊2028藍營的她

台北市前市長柯文哲涉京華城案，台北地院5日裁定以7000萬元交保，柯暫未辦理保釋。醫師、時事評論家沈政男斷言，柯文哲明天...

【總編開箱】民眾黨只會有一個太陽 關鍵取決於柯文哲

民眾黨是否出現兩個太陽的領導？以及藍白能否順利合作？這一切都取決於民眾黨前主席柯文哲一人的態度。

柯文哲將回歸 民眾黨否認會有兩個太陽

北院裁定前民眾黨主席柯文哲交保，政壇觀察，若柯交保，民眾黨將進入「雙核心」時代。民眾黨秘書長周榆修昨天表示，即便柯文哲交...

柯文哲保金差2000萬 陳佩琪喊押房籌錢

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押一年，合議庭裁定七千萬交保，柯妻陳佩琪昨僅湊出五千萬，柯本人也說還需深思。陳佩琪昨說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。