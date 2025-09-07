聽新聞
0:00 / 0:00
影／柯文哲7000萬交保金已到位！ 白議員曝8日「交保關鍵」
台北地院審理京華城弊案，合議庭前天昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保。民眾黨中央委員、中市議員江和樹今曝「7000萬元已經到位」，但現在難題是如何勸柯文哲願意交保，並再次呼籲柯想想家人、支持者及民眾黨，先出來再說。目前台中逾300人報名，準備明天北上迎接「阿伯」。
對於媒體問及民眾黨主席黃國昌昨日回國，剩餘要籌措的2000萬交保金是不是就更有機會了？江和樹今以影片說明，7000萬元都已經到位，現在最重要的是拜託國昌主席跟律師團好好討論，如何說服柯文哲願意交保。
江和樹認為，柯文哲回來民眾黨將士氣大振，且外面街頭上還有很多人都在等阿北，不管是颳風下雨、艷陽高照都在捍衛柯清白，呼籲柯不為自己想，也要為家人、支持者、民眾黨想想，請柯不要擔心這些錢跟民眾黨如何，只要你願意，就先回來，已經1年多了，裡面並不好過，大家都了解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言