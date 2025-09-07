影／柯文哲7000萬交保金已到位！ 白議員曝8日「交保關鍵」

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台北地院審理京華城弊案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保。圖／聯合報系資料照片
台北地院審理京華城弊案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保。圖／聯合報系資料照片

台北地院審理京華城弊案，合議庭前天昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保。民眾黨中央委員、中市議員江和樹今曝「7000萬元已經到位」，但現在難題是如何勸柯文哲願意交保，並再次呼籲柯想想家人、支持者及民眾黨，先出來再說。目前台中逾300人報名，準備明天北上迎接「阿伯」。

對於媒體問及民眾黨主席黃國昌昨日回國，剩餘要籌措的2000萬交保金是不是就更有機會了？江和樹今以影片說明，7000萬元都已經到位，現在最重要的是拜託國昌主席跟律師團好好討論，如何說服柯文哲願意交保。

江和樹認為，柯文哲回來民眾黨將士氣大振，且外面街頭上還有很多人都在等阿北，不管是颳風下雨、艷陽高照都在捍衛柯清白，呼籲柯不為自己想，也要為家人、支持者、民眾黨想想，請柯不要擔心這些錢跟民眾黨如何，只要你願意，就先回來，已經1年多了，裡面並不好過，大家都了解。

柯文哲 民眾黨 江和樹

