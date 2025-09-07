柯文哲深思中…白營喊話柯盼同意交保：先出來養好身體

台北地方法院審理京華城容積弊案，上周裁定台北市前市長柯文哲交保，不過仍待律師辦理律見後再行決定。民眾黨發言人張彤今天表示，柯文哲不想積欠人情，柯家人會想辦法籌措保釋金，民眾黨全體黨公職也會做好準備，期盼柯文哲盡速辦理交保，先出來做全身健康檢查、養好身體。

針對台北地方法院裁定7000萬元交保准予停止羈押，柯文哲選任辯護人鄭深元、陸正義、蕭奕弘上周發布聯合聲明，「經辯護人前往台北看守所辦理律見告知，柯文哲表示需再行深思；選任辯護人將在8日上午辦理律見轉達後，再行決定。」

柯文哲妻子陳佩琪昨天也在臉書發文透露，自己已經將5000萬元匯入保釋金專戶，其中3000萬元是先前返還金額、2000萬元是賣新竹土地所得，「家中可動用的錢都已用罄」，後續還會柯文哲胞妹柯美蘭與母親何瑞英商借，希望在最短的時間內籌足剩餘2000萬元，「不論是跟誰借來的錢，我會在最短時間內用房子抵押將錢還給人家。」

張彤上午受訪時表示，陳佩琪先前已經對外說明，由於柯文哲不想積欠人情，因此會以家人想辦法籌措優先，而民眾黨全體黨公職也做好準備，期盼柯文哲盡速辦理交保，繼續為司法正義奮戰。

民眾黨立委張啓楷則說，7000萬元保釋金過於龐大，柯文哲不想積欠太多人情，所以還需要進行深思熟慮，況且檢方已經放話還要提抗告，現在不只是柯家人非常急迫，小草及支持者也都殷切呼喊，民眾黨會力勸柯文哲先交保，「出來先做全身健康檢查，特別是他的心臟不太好。」

張啓楷也說，柯文哲關押至今1年多，整個資訊非常不公開，交保後才能了解狀況，後續才能公平與檢察官展開攻防，「我們會力勸柯文哲先把身體養好，然後全力打好官司、爭取最後無罪，清清白白從法院走出來。」