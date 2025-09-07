柯文哲將回歸 民眾黨否認會有兩個太陽

北院裁定前民眾黨主席柯文哲交保，政壇觀察，若柯交保，民眾黨將進入「雙核心」時代。民眾黨秘書長周榆修昨天表示，即便柯文哲交保，民眾黨不會有兩個太陽的問題，這個命題不成立。民眾黨立院黨團主任陳智菡也說，「我想全宇宙應該沒有兩顆太陽」。

陳智菡表示，柯文哲還在位時，就尊重黃國昌的專業、充分授權，黃國昌對柯文哲經驗及建議也會聆聽，兩人合作無間，沒有路線問題。

黨內人士分析，若柯文哲順利交保出來，將會對民眾黨有三點影響，包括藍白二○二六地方合作的定調；其次立院法案的提案，司法改革的政治提案會有哪些；第三則是對民眾黨的聲量加分，且有利二○二六。

黨內人士說明，柯文哲交保對民眾黨是明確利多，牽動二○二六地方合作的定調與立院藍白協作的節奏。目前民眾黨主席黃國昌對合作區域與規模仍在審慎評估，「兩年條款」也是會尊重柯文哲的態度，最終拍板仍需由柯文哲出面整合。

至於有網友拍到黃國昌搭飛機赴日本，陳智菡說，有關網路流傳偷拍照，民主社會對人身自由、個人隱私應要有界線，「黃國昌有自己行程，希望大家尊重。」

民進黨立委賴瑞隆表示，柯文哲若交保後，民眾黨會率先碰到「兩個太陽」問題。國民黨立委李彥秀則說，這恐怕是想像力太豐富了，柯文哲就算是太陽，也會是溫暖的煦陽，而不會強求爭輝。

綠營評估，藍白若持續策略同盟，就算柯文哲交保效應讓民眾黨一團亂，民進黨二○二六年選戰甚至是下次大選，還是堪慮。

文化大學教授曲兆祥表示，民眾黨的核心就是柯文哲，所以不可能發生「兩個太陽」狀況。文化大學教授鈕則勳則認為，柯交保後，民眾黨會有更多和藍軍博弈的籌碼，二○二六年如果民眾黨成功攻城掠地，則二○二八年大選，誰正誰副就很難說了。