柯文哲保金差2千萬 陳佩琪喊押房籌錢

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押一年，合議庭裁定七千萬交保，柯妻陳佩琪昨僅湊出五千萬，柯本人也說還需深思。陳佩琪昨說，已將五千萬匯入柯的保釋金專戶中，其中三千萬是先前返還、二千萬是賣新竹土地的錢，「家中可動用的錢都已用罄」，會請律師轉告柯不論跟誰借錢，「我會在最短的時間內用房子抵押將錢還給人家。」

陳佩琪表示，年初柯文哲也以七千萬交保，當時由自己戶頭提三千萬，跟小姑借了一千萬， 黨部借了三千萬，結果不到幾天又被關進去了，「返還的七千萬保釋金，三千萬回我戶頭，其餘的一千萬和三千萬也已分別返還出借者。 」

民眾黨立院黨團主任陳智菡昨透露，柯文哲之前已明確向陳佩琪告知，不論如何，「這筆錢要柯家自己出」。柯文哲不想欠民眾黨或是朋友人情，明天能籌多少錢，律師會進去跟柯文哲溝通，無論如何還是希望柯文哲可以盡快出來。

中市議員江和樹向柯文哲喊話「要冷靜」，他號召台中小草八日北上接「阿北」。他強調，柯文哲牛脾氣，但最重要的「你先回來好嗎？先為媽媽、妻子著想，大家都很擔心」。

前立委蔡壁如表示，他相信柯文哲此舉是向檢察官抗議，過去一年來每次交保，檢察官都透過各種不合理的理由抗告；其次柯是向「小草」、支持者宣示，「柯文哲不怕被關，要光明正大出來，就算要交保，也不想欠人情」，「不急於這一二天，待中元普渡過後，柳暗花明又一村，希望迎來新的開始！」