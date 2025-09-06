影／喊話柯文哲「要冷靜」 江和樹號召小草8日北上接「阿北」

台北地院審理京華城弊案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保，但柯透過律師表示「需再深思」，下周一再決定是否交保。民眾黨中央委員、中市議員江和樹喊話柯「要冷靜！」並號召台中小草8日上午9時在台北迎接柯回來，「不要讓我們失望好嗎？」

傳出柯文哲因不想欠人情，昨天不想交保。對此，江和樹說，柯文哲現在還顧慮著民眾黨，他要柯不用煩惱，民眾黨近1年在主席黃國昌帶領之下很團結。

江和樹喊話柯P，最重要的是「你先回來好嗎？你先回來好嗎？你先替家人包括媽媽、妻子著想，大家都替你擔心成這樣，你先冷靜。」民眾黨支持者無論日曬雨淋都站在街頭捍衛柯文哲，高喊「柯文哲是清清白白」，大家得知阿北要回來，都很高興。

江和樹感嘆說，柯文哲這個牛脾氣，但一定要切記，台灣的司法、民進黨政府不可能放過他，柯有一群支持者站在街頭，都不是民眾黨的，高達8成是無黨籍，為何願意站出來？因為看不過去司法為何變成這樣。台灣是民主國家，當初民進黨在捍衛台灣民主，現在卻在傷害台灣民主，不是嗎？

江和樹向柯喊話「要冷靜！」並說「我下周一上午9時，一定號召一群人在台北迎接你回來，不要讓我們失望好不好？為我們的未來、為台灣的未來想一想，因為在裡面無法打官司，1年來無法得知外界資訊，誰在害你，你都不清楚，要出來才能處理事情。」