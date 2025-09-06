柯文哲若交保 民眾黨出現「兩個太陽」？學者分析指核心仍是他

民眾黨前主席柯文哲可能下周有可能交保，外界議論與現任主席黃國昌是否出現「兩個太陽」現象？文化大學教授曲兆祥認為，民眾黨的核心就是柯文哲，所以不可能發生「兩個太陽」狀況。文化大學教授鈕則勳則認為，柯交保後，民眾黨會有更多和藍軍博弈的籌碼。2026年如果民眾黨成功攻城掠地，則2028年大選，誰正誰副就很難說了。

大罷免過後，台北地院裁定7000萬元交保民眾黨前主席柯文哲，引發各界議論，有網友用歷史故事形容是「瓦剌釋放明英宗」，外界更好奇柯文哲是否重掌黨務，甚至與現任主席黃國昌形成「兩個太陽」？甚至是否影響未來「藍白合」的前景及藍綠白三方2026布局？

曲兆祥認為，柯文哲如果交保，第一件事應該還是應該先休養、調適一下，畢竟關押了一年，應該多多少少在身心上都會造成一些傷害。他也建議柯文哲不要馬上去處理政治事務，因為人在情緒不穩定的情況下，很容易做出錯誤的決定。

對於外界議論的「兩個太陽」話題，曲兆祥認為，正如去年各界爭議黃國昌與黃珊珊的備位之爭，到後來很清楚並沒有發生，因此「兩個太陽」在民眾黨內基本上並不存在。

曲兆祥進一步解釋，關鍵在於：「民眾黨的核心還是柯文哲」。柯文哲被關押了一年，民眾黨還能這麼團結，倚靠的並非政策或政治理念，而是柯文哲因素，才能讓民眾黨的內聚力越來越強。因此現在從表面看來，黃國昌好像可以完全取代柯文哲，但實際上並非如此，民眾黨的核心仍是柯。

曲兆祥認為，柯文哲交保後，應該至少短時間內不會重任黨主席，至少黃國昌此次任期結束前應該不會有變化，至於下屆黨主席選舉則還太遠，畢竟柯文哲的司法案件會怎麼判決，現在都在變數中。

他判斷，未來黃國昌仍然會繼續管理日常黨務，不過關於黨的角色、政治工作等，柯文哲才會介入決策。因此，未來的藍白合方向或2026布局等，除了黃國昌主管的黨務外，與國民黨間如何談？如何「給」與「拿」？甚至過程中的底線等，應該柯黃間一定會討論，並不受究竟由誰掛名黨主席而影響。

鈕則勳認為，柯文哲交保後仍會有一定的政治能量，畢竟民眾黨對柯案一直的訴求就是政治迫害、司法不公，所以柯交保後會有「台灣曼德拉」的光環，在藍白合、立院攻防或黨務都會有一定程度的話語權；是以柯與現任主席黃國昌勢必出現某種程度的競合關係，只是黃國昌一直採取「尊柯」的態度，所以現階段兩人關係合作絕對大於競爭。

鈕則勳也認為，針對藍白合，在2026年選舉應無懸念；只是柯交保後，民眾黨會有更多和藍軍博弈的籌碼，可能會要求藍軍禮讓更多或更關鍵的席次；而2026年如果民眾黨成功地攻城掠地，則2028年的總統選舉，若藍白仍合作的話，誰正誰副就很難說了。