柯文哲交保差2000萬 邱佩琳：如果他有提 我會想想看
北院在昨裁定民眾黨前黨主席柯文哲以7000萬交保，柯妻陳佩琪昨籌到5000萬，仍有2000萬元缺口。民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳今天被媒體問及是否會幫忙籌措交保金？邱回應說，「如果他有跟我提出來的話，我也許會想想看，目前沒有。」
北院在昨裁定民眾黨前黨主席柯文哲以7000萬交保，柯妻陳佩琪昨籌到5000萬，仍有2000萬元缺口。民眾黨立院黨團主任陳智菡說，柯已將新竹農地賣掉，但還有2000萬，看柯媽或是柯胞妹柯美蘭是否有現金，陳佩琪也說不排除抵押房子，總之錢要從柯家湊。
邱佩琳今天被媒體問及是否會幫忙籌措交保金？邱回應說，「如果他有跟我提出來的話，我也許會想想看，目前沒有。」
媒體還問她對柯文哲獲交保，還有黃國晶，未來民眾黨「兩個太陽」怎麼看？邱佩琳回應，基隆有很多施政需要中央支持，今天來向總統表達，她專心於市政，不介入民眾黨的事。
