柯文哲交保差2000萬 邱佩琳：如果他有提 我會想想看

北院在昨裁定民眾黨前黨主席柯文哲以7000萬交保，柯妻陳佩琪昨籌到5000萬，仍有2000萬元缺口。民眾黨立院黨團主任陳智菡說，柯已將新竹農地賣掉，但還有2000萬，看柯媽或是柯胞妹柯美蘭是否有現金，陳佩琪也說不排除抵押房子，總之錢要從柯家湊。

媒體還問她對柯文哲獲交保，還有黃國晶，未來民眾黨「兩個太陽」怎麼看？邱佩琳回應，基隆有很多施政需要中央支持，今天來向總統表達，她專心於市政，不介入民眾黨的事。