曝柯文哲因替獄友買棉被道歉錢花太兇 陳佩琪：家中可動錢已用罄

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押一年，合議庭昨裁定7000萬交保，柯妻陳佩琪昨僅湊出5000萬，柯本人也說還需深思。陳佩琪今在臉書發文透露交保金來源，及過去送菜時會寄錢給看守所中的柯文哲，直到日前才知道，柯常出錢幫沒錢的室友添購棉被，還透過律師致歉「錢花太兇。」

陳佩琪說，這一年偶爾會在送菜時順便寄錢給柯文哲，直到周四在法庭上第一次聽到「錢卡」這名詞，她才想起柯文哲生日那天，柯因鍾小平的毀謗官司出庭，事後委任律師代為轉告，「 妳先生要我轉告要跟妳對不起， 最近他花錢太兇了！」

她坦言，聽了一頭霧水，在生日前夕有寄了幾千塊給柯，但根本不知道柯花多少錢、又剩下多少，當下在法庭才揭曉，原來柯文哲許多室友除了北所發的一套內衣褲外，就沒錢再買任何日用品，甚至連買床棉被的錢都沒有，遇這種情況，柯文哲就用自己的「錢卡」幫忙買。

陳佩琪說，過去在醫院遇到病人有經濟困難時，通常醫生寫張照會單給社福，當台北市長也有社會局幫忙關懷和處理，現在自己親身接觸、體驗到了最直接的情況，「相信這一年他更能體會『莫忘世上艱苦人多』這句話了…。」

陳佩琪還說，年初先生7000萬交保，當時由自己戶頭提3000萬，跟小姑借了1000萬， 黨部借了3000萬，結果不到幾天又被關進去了，「返還的7000萬保釋金，3000萬回我戶頭，其餘的1000萬和3000萬也已分別返還出借者。 」

「我們家屬這一年都被當跟京華城案有關的證人或共犯，全部被禁見中。」陳佩琪無奈說，對於這種奇特司法要如何處置，從上周五下午起到下周一起委任律師會接續到北所和先生律見溝通，謝謝大家關心柯文哲、一直詢問她關於柯的想法，但她也無法回答。

陳佩琪說，昨天已將5000萬匯入先生的保釋金專戶中了，其中3000萬是先前返還的，2000萬是賣新竹土地的錢，「家中可動用的錢都已用罄」，已再跟柯文哲妹妹柯美蘭和婆婆商借，看是否可以在最短的時間內籌到剩餘的2000萬，也會請律師轉告先生不論是跟誰借來的錢，「我會在最短的時間內用房子抵押將錢還給人家。」