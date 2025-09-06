柯文哲交保後選情推演 他點名「真正兩顆太陽」不是黃國昌

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲裁定交保，與醫師沈政男預測相符，網友直呼神準。沈政男再度預測，柯文哲一審會被判無罪，但2028年總統大選，藍白合將出現兩個太陽之爭。

沈政男指出，從去年九月首次裁定交保，到這次延押期滿前再獲交保，可見法官對柯文哲存有同情，且檢方迄今無法提出具體圖利與收賄證據。他認為，一審結果應會判決無罪。他更強調，自己是「唯一在柯文哲身邊以外，始終主張清白並撰文澄清的人」，甚至自認比柯文哲本人更了解京華城案。

他批評，北檢的起訴主要建立在都市計畫法與土管條例解釋分歧，但無法證明柯文哲明知違法而故意圖利，因此圖利罪難以成立；至於收賄部分，僅憑「1500小沈」字眼推論金錢往來，與收賄罪構成要件相差甚遠。他直言，這起案件從一開始就是「行政裁量問題」，被司法程序拖入法院，導致國家社會資源耗費，甚至製造社會撕裂。

沈政男表示，若柯文哲一審判無罪，藍白合格局將出現新變化。他不認為外界所謂「柯文哲、黃國昌雙太陽」的說法，而是點名「柯文哲與盧秀燕」才是真正的兩顆太陽。他分析，若柯文哲被判十年以上徒刑，參選2028總統說服力不足，屆時盧秀燕可能代表藍白合出戰；反之，若柯獲無罪，藍白合總統候選人將回到柯文哲身上，甚至可能重演2024年的民調之爭。

他進一步指出，以目前檢方證據薄弱，卻仍押柯文哲近一年，形同「司法史笑話」。倘若無罪判決出爐，將成為2028選舉的重要轉捩點，甚至「選舉就結束了，台灣將進入後小英時代」，國家社會必須思考新方向。

沈政男強調，柯文哲過去一年身陷囹圄，也是一種「考察獄政」的經歷，若能走出清白，將更添政治能量。他甚至形容，若獲無罪，「柯文哲將金光閃閃、瑞氣千條」，未來藍白之間的候選人讓與問題，將成為新難題。

柯文哲 沈政男 黃國昌 民眾黨

