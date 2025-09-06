快訊

不再噤聲！金曲歌手心疼江祖平遭下藥性侵 力挺聲援：這就是犯罪

青年優先三重奏 不會讓人從「不敢生」變成「想多生」

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲交保不見黃國昌遭爆赴日 陳智菡：他有自己行程

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨前黨主席柯文哲昨裁定交保，身兼民眾黨主席的立委黃國昌卻不見人影。圖／聯合報資料照片
民眾黨前黨主席柯文哲昨裁定交保，身兼民眾黨主席的立委黃國昌卻不見人影。圖／聯合報資料照片

民眾黨前黨主席柯文哲昨裁定交保，身兼民眾黨主席的立委黃國昌卻不見人影。網紅四叉貓今爆料，指有網友拍到黃搭飛機前往日本。民眾黨立院黨團主任陳智菡說，黃國昌有自己行程，希望大家尊重，並強調柯黃兩人合作間、沒有路線問題，「我想全宇宙應該沒有兩顆太陽。」

網紅四叉貓今發文指出，有網友搭乘前往日本的班機，在貴賓室疑似看到黃國昌。陳智菡今天上午受訪指出，網路上流傳的偷拍照，拍到好像是黃國昌的人，這種偷拍行為，對於人身自由、個人隱私追問，民主社會大家應該要有界線，黃國昌有自己行程，希望大家尊重。

媒體追問，柯文哲若交保出來，外界關心民眾黨恐陷入兩顆太陽？陳智菡則說，「我想全宇宙應該沒有兩顆太陽」，柯文哲還在位時，就尊重黃國昌的專業、充分授權，黃國昌對柯文哲經驗及建議他也會聆聽，兩人合作無間，沒有路線問題。

至於不分區兩年條款，陳智菡說，在黨代表大會中經過黨代表同意、共識絕未變更，民眾黨有自己黨內民主程序，且柯文哲早在年初辭黨主席，就展現要保護黨的決心，現在的黨主席是選出來的，絕對沒有兩顆太陽問題，現在有人要見縫插針，說會有路線問題，是怕柯文哲、黃國昌兩人合體，會給賴清德總統壓力。

柯文哲 黃國昌 民眾黨 陳智菡 四叉貓

延伸閱讀

綠評估柯文哲交保雖牽動白營權力結構 若在野續合衝擊2026、2028

不怕白營「雙太陽」 藍評估綠政治打壓愈強在野黏和力也愈強

柯文哲若回歸... 民眾黨「雙核心」牽動藍白合與2026布局

交保金差2000萬柯文哲堅持不欠人 陳佩琪不排除抵押房籌錢

相關新聞

曝柯文哲因替獄友買棉被道歉錢花太兇 陳佩琪：家中可動錢已用罄

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押一年，合議庭昨裁定7000萬交保，柯妻陳佩琪昨僅湊出5000萬，柯本人也說還需深思。...

交保金差2000萬柯文哲堅持不欠人 陳佩琪不排除抵押房籌錢

北院在昨裁定民眾黨前黨主席柯文哲以7000萬交保，柯妻陳佩琪昨籌到5000萬，仍有2000萬元缺口。民眾黨立院黨團主任陳...

柯文哲交保「需深思」 黨內分析：保護民眾黨 切割其司法案

台北地院審理京華城弊案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保，民眾黨主席黃國昌昨才擔憂柯文哲不願意點頭交保，柯文哲就...

「柯文哲不怕被關」 蔡壁如預測中元普渡後：柳暗花明又一村

針對昨天台北地方法院裁定民眾黨前主席柯文哲以7千萬元交保，但柯文哲因不願借錢欠人情，暫未辦理保釋；前立委蔡壁如今天表示，...

柯文哲交保後選情推演 他點名「真正兩顆太陽」不是黃國昌

民眾黨前主席柯文哲裁定交保，與醫師沈政男預測相符，網友直呼神準。沈政男再度預測，柯文哲一審會被判無罪，但2028年總統大...

柯文哲交保不見黃國昌遭爆赴日 陳智菡：他有自己行程

民眾黨前黨主席柯文哲昨裁定交保，身兼民眾黨主席的立委黃國昌卻不見人影。網紅四叉貓今爆料，指有網友拍到黃搭飛機前往日本。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。