柯文哲交保不見黃國昌遭爆赴日 陳智菡：他有自己行程

民眾黨前黨主席柯文哲昨裁定交保，身兼民眾黨主席的立委黃國昌卻不見人影。網紅四叉貓今爆料，指有網友拍到黃搭飛機前往日本。民眾黨立院黨團主任陳智菡說，黃國昌有自己行程，希望大家尊重，並強調柯黃兩人合作間、沒有路線問題，「我想全宇宙應該沒有兩顆太陽。」

網紅四叉貓今發文指出，有網友搭乘前往日本的班機，在貴賓室疑似看到黃國昌。陳智菡今天上午受訪指出，網路上流傳的偷拍照，拍到好像是黃國昌的人，這種偷拍行為，對於人身自由、個人隱私追問，民主社會大家應該要有界線，黃國昌有自己行程，希望大家尊重。

媒體追問，柯文哲若交保出來，外界關心民眾黨恐陷入兩顆太陽？陳智菡則說，「我想全宇宙應該沒有兩顆太陽」，柯文哲還在位時，就尊重黃國昌的專業、充分授權，黃國昌對柯文哲經驗及建議他也會聆聽，兩人合作無間，沒有路線問題。

至於不分區兩年條款，陳智菡說，在黨代表大會中經過黨代表同意、共識絕未變更，民眾黨有自己黨內民主程序，且柯文哲早在年初辭黨主席，就展現要保護黨的決心，現在的黨主席是選出來的，絕對沒有兩顆太陽問題，現在有人要見縫插針，說會有路線問題，是怕柯文哲、黃國昌兩人合體，會給賴清德總統壓力。