綠評估柯文哲交保雖牽動白營權力結構 若在野續合衝擊2026、2028

台北地方法院判民眾黨前主席柯文哲交保，最快下周一重獲自由。民進黨內對柯文哲交保效應看法不一，認為對民進黨2026年地方選舉是利多、利空的看法都有，但共識是藍白若持續策略同盟，就算柯文哲交保效應把民眾黨變成一團亂，民進黨2026年選戰甚至是2028年大選，還是堪慮。

民進黨立委賴瑞隆表示，柯文哲若交保後，民眾黨會率先碰到「兩個太陽」問題，到底民眾黨主席黃國昌要不要把主席的位置交還給柯文哲；無論如何，柯是創黨主席，也被羈押了1年，還是在黨內有無可取代的影響力。

賴瑞隆指出，黃國昌是否甘於把所有主導權交還、黨內誰說了算、選舉提名策略由誰來主導、過去一年與國民黨的合作模式是否延續，以及柯文哲是否同意這樣的路線，這都在在考驗民眾黨。

民進黨人士表示，大罷免後給民進黨的最大選戰啟示在於，藍白合流的結構還沒有被攻破，甚至持續鞏固當中，這是很大警訊，面對2026「期中考」，如何改變藍白合流結構，民進黨必須好好思考，否則再一場大敗是很可能發生的。

民進黨人士指出，柯文哲交保後如何影響民眾黨，尚且是他黨事務，民進黨最關心的還是「藍白合」路線是否鬆動，但目前分析機會並不大，且藍白經過2024年未整合苦果，加上大罷免嚐到合作甜頭，放眼2026年選戰，要分化藍白恐怕有相當難度。

該人士說，既然認清了藍白合已非民進黨能裂解或置喙，寄望柯文哲交保效應帶來改變，並無助於事，只能做好操之在己項目，中央執政該加把勁，大家戴著鋼盔往前衝。