交保金差2000萬柯文哲堅持不欠人 陳佩琪不排除抵押房籌錢

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
北院在昨裁定民眾黨前黨主席柯文哲以7000萬交保，柯妻陳佩琪昨籌到5000萬，仍有2000萬元缺口。圖／聯合報系資料照片
北院在昨裁定民眾黨前黨主席柯文哲以7000萬交保，柯妻陳佩琪昨籌到5000萬，仍有2000萬元缺口。圖／聯合報系資料照片

北院在昨裁定民眾黨前黨主席柯文哲以7000萬交保，柯妻陳佩琪昨籌到5000萬，仍有2000萬元缺口。民眾黨立院黨團主任陳智菡今說，柯已將新竹農地賣掉，但還有2000萬，看柯媽或是柯胞妹柯美蘭是否有現金，陳佩琪也說不排除抵押房子，總之錢要從柯家湊。

陳智菡今受訪透露，柯文哲之前便已明確向陳佩琪說，不管怎樣，這筆錢要柯家自己出，不管是柯媽、柯美蘭籌措出來。陳感嘆，7000萬真的不是小數字，雖然上次也是7000裁定，但柯家只籌出4000萬，上次3000萬是黨主席黃國昌協助，如果在這次交保時間比較長，要壓在裡面，錢多久才能還人家，因此若是天價保金，柯寧可不要出來，「柯文哲沒有貪汙怎麼湊這個錢？」

陳智菡說，柯文哲這次包括賣新竹農地多2000萬，加上原本柯家的3000萬，陳佩琪已經匯5000萬到北院帳戶，剩下2000萬看柯家親友怎麼籌，陳佩琪說不排除抵押房子，總之錢要從柯家湊，也感謝黨公職、支持者熱心，但柯文哲不想欠民眾黨或是朋友人情，周一能籌措多少錢，律師會進去跟柯文哲溝通，無論如何還是希望柯文哲可以趕快出來。

柯文哲交保「需深思」 黨內分析：保護民眾黨 切割其司法案

台北地院審理京華城弊案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保，民眾黨主席黃國昌昨才擔憂柯文哲不願意點頭交保，柯文哲就...

「柯文哲不怕被關」 蔡壁如預測中元普渡後：柳暗花明又一村

針對昨天台北地方法院裁定民眾黨前主席柯文哲以7千萬元交保，但柯文哲因不願借錢欠人情，暫未辦理保釋；前立委蔡壁如今天表示，...

柯文哲暫緩交保 林俊憲：裁定結論藏有潛台詞

台北地院昨天裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬元交保，但柯文哲表示需要再想想。民進黨立委林俊憲表示，法官特別限定只能由柯...

在野喊話釋放柯文哲及藍黨工 賴總統：行政干預司法的時代過去了

民眾黨前主席柯文哲遭羈押滿一年，昨獲北院裁定得以7000萬交保；國民黨在大罷免期間因涉偽造連署的黨工，目前仍有多人在羈押...

林俊憲酸柯P未交保有潛台詞 陳智菡嗆不如四叉貓：看三立鄉土劇學的？

台北地院昨裁定民眾黨前主席柯文哲得以7000萬交保，但柯文哲還要再深思。民進黨立委林俊憲在臉書貼文稱，法官特別限定只能由...

