交保金差2000萬柯文哲堅持不欠人 陳佩琪不排除抵押房籌錢

北院在昨裁定民眾黨前黨主席柯文哲以7000萬交保，柯妻陳佩琪昨籌到5000萬，仍有2000萬元缺口。民眾黨立院黨團主任陳智菡今說，柯已將新竹農地賣掉，但還有2000萬，看柯媽或是柯胞妹柯美蘭是否有現金，陳佩琪也說不排除抵押房子，總之錢要從柯家湊。

陳智菡今受訪透露，柯文哲之前便已明確向陳佩琪說，不管怎樣，這筆錢要柯家自己出，不管是柯媽、柯美蘭籌措出來。陳感嘆，7000萬真的不是小數字，雖然上次也是7000裁定，但柯家只籌出4000萬，上次3000萬是黨主席黃國昌協助，如果在這次交保時間比較長，要壓在裡面，錢多久才能還人家，因此若是天價保金，柯寧可不要出來，「柯文哲沒有貪汙怎麼湊這個錢？」

陳智菡說，柯文哲這次包括賣新竹農地多2000萬，加上原本柯家的3000萬，陳佩琪已經匯5000萬到北院帳戶，剩下2000萬看柯家親友怎麼籌，陳佩琪說不排除抵押房子，總之錢要從柯家湊，也感謝黨公職、支持者熱心，但柯文哲不想欠民眾黨或是朋友人情，周一能籌措多少錢，律師會進去跟柯文哲溝通，無論如何還是希望柯文哲可以趕快出來。