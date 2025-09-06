「柯文哲不怕被關」 蔡壁如預測中元普渡後：柳暗花明又一村

針對昨天台北地方法院裁定民眾黨前主席柯文哲以7千萬元交保，但柯文哲因不願借錢欠人情，暫未辦理保釋；前立委蔡壁如今天表示，「柯文哲不怕被關，要光明正大地出來，就算要交保，也不想欠人情。」相信待中元普渡過後，柳暗花明又一村。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，已被押近1年，台北地院昨天裁定7000萬元交保，柯妻陳佩琪正奔走籌錢中，但柯主席則透過律師表示，「需再深思，下周一再決定是否交保」，黨內有人分析，柯文哲此舉，是想保護民眾黨，不想要欠人情。

蔡壁如今天說，個人雖無法代表柯市長發言，但首先是向檢察官表達抗議，畢竟過去一年以來，每次交保（記得是4次），檢察官總透過各種不合理的理由提抗告；其次是向民眾黨支持者、小草宣示：「柯文哲不怕被關，要光明正大地出來，就算要交保，也不想欠人情。」

最後則認為，「不急於這一二天，待中元普渡過後，柳暗花明又一村，希望迎來新的開始！」