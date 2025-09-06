柯文哲交保「需深思」 黨內分析：保護民眾黨 切割其司法案

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台北地院審理京華城弊案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保。圖／聯合報系資料照片
台北地院審理京華城弊案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保，民眾黨主席黃國昌昨才擔憂柯文哲不願意點頭交保，柯文哲就透過選任律師聲明表示「需再深思。」民眾黨內人士分析三大原因，指出柯文哲一心就是「保護民眾黨」，想讓民眾黨跟其司法案件徹底切割。

昨交保金額出爐後，民眾黨上下都盼能盡快湊足金額，柯文哲妻子陳佩琪最終僅籌出5000萬，小草也紛紛喊「要捐款救阿北」，最終換來是柯文哲要再想想。

民眾黨內人士表示，從柯文哲以前的個性就可看出來，首先就是7000萬交保金太高，雖然前一次有交出交保金7000萬，但都是「民間友人」幫忙湊的，以柯文哲的個性，應該是不想再另外欠那麼多錢。該名人士也說，柯文哲肯定是非常想出來，但7000萬這個數字，還是需要再想一下。

其次，黨內人士認為，另一個關鍵點在於柯文哲不願「欠人情」，自己的事情、也是他在台北市長任內的事，更何況柯現在雖然仍是民眾黨員，但已不是黨主席，此舉也被解讀為「不想要欠黨中央人情，也不想要把自己司法的案件，牽連到民眾黨身上」，即為「這個錢跟民眾黨沒關係，交保的錢不想由民眾黨處理。」

該名黨內人士坦言，無論數字多寡，柯文哲都不可能跑掉，不可能讓民眾黨完蛋，即使知道黃國昌、民眾黨內一定很想要幫忙籌措交保金，但柯一心想要保護民眾黨，想要把自己官司跟民眾黨切割開來、不要讓民眾黨跟官司扯太多。畢竟年初已特地宣布辭掉黨主席，若又因為這個案子牽扯在一起，就沒完沒了。

至於是否有政治考量，該名人士表示，即使政治上當然也會給民進黨一些壓力，但按照柯文哲個性，第一時間應該沒有想到背後的政治考量，柯文哲一心就是想要保護黨而已。

昨交保金額出爐後，民眾黨上下都盼能盡快湊足金額，柯文哲妻子陳佩琪最終僅籌出5千萬，小草也紛紛喊「要捐款救阿北」。圖／聯合報系資料照片
柯文哲 黃國昌 陳佩琪

