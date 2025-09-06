柯文哲暫緩交保 林俊憲：裁定結論藏有潛台詞

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
台北地院昨天裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬元交保，但柯文哲表示需要再想想。民進黨立委林俊憲表示，法官特別限定只能由柯文哲「以自己名義」提出保證金交保，換言之就是不准再演「自己其實不想出來，都是別人擅作主張」的戲碼。

林俊憲指出，法官這次在裁定結論的地方，特別限定只能由柯文哲本人「以自己名義」提出保證金交保。也就是說，交保這件事，只能柯文哲自己決定是否要這樣做，不能再像上次一樣，由別人拎著一個行李箱保金、代替柯具保就出來，事後還要演成其實不想出來，都是別人擅作主張。

林俊憲說，再白話一點，法官的意思就是不准再演戲，交保與否，都是柯文哲自己要負責、都是個人的意志。理解這點後，大家再仔細看看新聞，對照柯文哲的回應和民眾黨主席國昌的發文，相信可以讀出更多潛台詞。

民進黨立委許智傑表示，柯文哲的政治謀略很深，為了民眾黨的生存及未來藍白合的推進，這次沒有急著喊要交保換自由，不僅可以凝聚小草的向心力，又能打悲情牌，是一個很高深的政治判斷；不過，他猜測下週柯可能會交保出來，否則若柯因自己不出來，再被撤銷交保，將會得不償失。

許智傑也說，柯文哲去年交保，黃國昌立刻籌3000萬元，今年選上黨主席後，對於柯文哲這次交保明顯消極很多，不只不見人影，也沒有幫忙籌錢的態度，黃國昌當黨主席前後兩個樣，民眾黨支持者「小草」們，要看清楚黃國昌的真面目。

柯文哲 民眾黨 黃國昌 林俊憲

