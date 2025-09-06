柯文哲暫緩交保 林俊憲：裁定結論藏有潛台詞
台北地院昨天裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬元交保，但柯文哲表示需要再想想。民進黨立委林俊憲表示，法官特別限定只能由柯文哲「以自己名義」提出保證金交保，換言之就是不准再演「自己其實不想出來，都是別人擅作主張」的戲碼。
林俊憲指出，法官這次在裁定結論的地方，特別限定只能由柯文哲本人「以自己名義」提出保證金交保。也就是說，交保這件事，只能柯文哲自己決定是否要這樣做，不能再像上次一樣，由別人拎著一個行李箱保金、代替柯具保就出來，事後還要演成其實不想出來，都是別人擅作主張。
林俊憲說，再白話一點，法官的意思就是不准再演戲，交保與否，都是柯文哲自己要負責、都是個人的意志。理解這點後，大家再仔細看看新聞，對照柯文哲的回應和民眾黨主席國昌的發文，相信可以讀出更多潛台詞。
民進黨立委許智傑表示，柯文哲的政治謀略很深，為了民眾黨的生存及未來藍白合的推進，這次沒有急著喊要交保換自由，不僅可以凝聚小草的向心力，又能打悲情牌，是一個很高深的政治判斷；不過，他猜測下週柯可能會交保出來，否則若柯因自己不出來，再被撤銷交保，將會得不償失。
許智傑也說，柯文哲去年交保，黃國昌立刻籌3000萬元，今年選上黨主席後，對於柯文哲這次交保明顯消極很多，不只不見人影，也沒有幫忙籌錢的態度，黃國昌當黨主席前後兩個樣，民眾黨支持者「小草」們，要看清楚黃國昌的真面目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言