在野喊話釋放柯文哲及藍黨工 賴總統：行政干預司法的時代過去了

民眾黨前主席柯文哲遭羈押滿一年，昨獲北院裁定得以7000萬交保；國民黨在大罷免期間因涉偽造連署的黨工，目前仍有多人在羈押中。近來在野不分藍白，多次向賴總統喊話，認為應釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工。賴清德總統今出席「全國律師聯合會第78屆律師節慶祝大會」時似乎意有所指的表示，「行政干預司法的時代已經過去了」。

賴總統致詞時表示，律師是法治社會的基石，也是民眾日常生活大小事甚至進入訴訟程序，不可或缺的人物，律師也成功將法律導入民眾生活，也將民眾生活與法律連結。

賴總統說，律師也在台灣民主運動過程中，扮演犧牲奉獻的角色，台灣才能從專制走到民主。律師在戒嚴、威權時代，是民主的先鋒，在民主社會又是法治的守護者，他要代表全體國人，向全國律師表達最高敬意。

賴總統也感謝律師全聯會，成功扮演律師與政府之間的橋樑，將律師寶貴意見反映給司法院、法務部與政府，讓政府推動各項政策時，能攜手律師的力量，更貼近民意、更符合社會需要。

賴總統說，未來他非常期待，政府能跟律師全聯會共同合作，深化法治教育，除了保障人權，也能夠讓社會大眾更尊重司法。

賴總統強調，台灣幾十年來的努力，從專制走到民主社會，有許多的成就，其中一項就是司法獨立，「我們必須要持續深化法律教育，讓民眾了解，不管是檢察官偵辦案件，或法官審判案件，都本於專業、獨立自主，行政干預司法的時代已經過去了」。

9月9日就是律師節，賴總統說，期待繼續完善律師相關制度，讓每一位站在第一線為人民服務的律師，有更寬廣的空間可以發揮專業與對社會的熱情。

賴總統說，目前社會上關心的問題可，包括打擊金融犯罪、打擊經濟犯罪、打擊詐騙，政府都非常期待跟律師全聯會合作，一一面對、提出解方，降低對社會的衝擊。