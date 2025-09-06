柯文哲7千萬交保仍在籌錢中 小草喊要捐款盼「救阿北」

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，被押近1年，北院昨裁定7000萬元交保。本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，被押近1年，北院昨裁定7000萬元交保，柯妻陳佩琪奔走籌錢。民眾黨北市議員直言，確實有小草表達捐款意願要救柯文哲，也有人捐到黨中央，但有支持者怕大家會遇到詐騙集團。

議員陳宥丞表示，昨天收到3名支持者來訊說要捐款給柯文哲，相當激憤和心疼，他則回應謝謝，「但民眾黨會努力，請大家不用擔心。」

議員張志豪和黃瀞瑩目前沒收到支持者有意捐款的訊息，但黃說，有小草在line群組呼籲大家不用急，黨中央一直在努力籌錢中。也有人溫馨提醒交保金不能捐款，若有耳聞有人要捐交保金，這可能觸法，同時也要小心詐騙。

議員林珍羽表示，據她所知，有些支持者分享自己已捐款到民眾黨，就有網友就說「你捐到民眾黨，黨也不可能拿那些錢去救阿北」，但捐款者表達這是他支持柯文哲的方式。

林珍羽相信，想要一起幫忙解救柯文哲的人都是有志一同，不管黨公職、支持者、甚至支持人權自由的人，都會樂意來幫他，也絕對力挺柯戰清白。但前提是，柯文哲主席要先過自己深思那關，畢竟羈押這一年對他真的太折騰，即便無法接受這麼高的保釋金，怎樣還是期盼能先回家，因為他的家人、愛他的人都在等他。

她說，裁定7000萬元高額交保金，根本就是打算要掏空柯文哲的家底，反觀總統賴清德上任後，各司法案的交保金額懸殊之落差，例如20萬元交保的共諜案，失衡的比例原則，不免讓人確信是政治辦案，天理何在？「現在柯文哲比整個國家安全還要嚴重。」

