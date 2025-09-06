聽新聞
藍轟7千萬太扯 喊修法避濫用檢調

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋蔡晉宇／台北報導

民眾黨前主席柯文哲昨被法院裁定以七千萬元交保，消息一出激起在野聲援。國民黨立委羅智強說，七千萬交保太扯，他將修法推動「政治迫害調查條例」，成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正當手段迫害在野黨的行為。民眾黨立院黨團則將提出刑訴法修正案，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，以避免押人取供。

柯文哲被羈押將近一年之久，中廣前董事長趙少康表示，人這樣關一年，健康的人都關壞了，羈押權太濫用，不管檢察官、法官皆然，立法院一定要修。

而民眾黨立院黨團上月提出刑訴法修正草案，草案中刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，明定「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得以羈押，並要求檢察官請求法院限制或禁止辯護人取得偵查中羈押審查資訊時，應敘明事實、理由及提出必要證據。

民眾黨立院黨團總召黃國昌日前說，「今天柯文哲、明天任何人」，修法是要避免民進黨政府繼續踐踏人權、押人取供、政治辦案。

對於民眾黨團提出修刑訴羈押要件，國民黨立委吳宗憲表示，「可適度修」，但不能隨便刪掉現有的聲請羈押條件。例如，不可以直接刪掉「有串證之虞」，但可以在前面加上條件，要求檢察官要盡到一定程度的舉證責任，否則於實務偵查，有非常嚴重的副作用。

民進黨立委沈伯洋表示，民眾黨修法版本非常不合理，諸如貪汙罪、詐欺罪，甚至是國安法相關罪責，都是以人證為主的犯罪樣態，如此法院再也不能用串證作為理由，進行羈押。

柯文哲

