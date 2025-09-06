聽新聞
「期待這天很久了」 小草振奮奔走湊錢

聯合報／ 記者林佳彣郭韋綺劉懿萱／連線報導
民眾黨前主席柯文哲遭押一年，支持者小草持續聲援救阿北，日前在全台發起走讀活動，抗議司法不公。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲遭押一年，支持者小草持續聲援救阿北，日前在全台發起走讀活動，抗議司法不公。本報資料照片

台北地院昨裁定柯文哲七千萬元交保，消息一出讓民眾黨支持者為之振奮、激動，並湧入柯文哲粉專喊加油；有小草見柯妻陳佩琪為湊保釋金奔走籌款，有人喊募捐幫忙籌交保金，被提醒交保金不能募款；知名柯粉、也是韓粉直播主陳清茂表態協助五百萬元，昨到鳳山的銀行提領現金卡關，情緒失控怒飆行員，引發熱議。

昨天中午傳出柯文哲裁定交保消息後，住柯家旁的支持者就在窗台高喊「柯文哲、清清白白」，並舉布條「把正義還給人民」。民眾黨多名北市議員興奮不已，黨副秘書長許甫說，全黨上下心情都很激動，也期待這天很久，希望柯這次能平安回家。民眾黨秘書長周榆修昨說，終於等到這一天，可看出在柯案上「賴清德怕了」，賴總統應了解權力來源是人民，而不是自己獨斷。

北市民眾黨議員陳宥丞表示，昨有三名支持者來訊，說要捐款給柯文哲交保，態度激憤和心疼，他回應謝謝，但也強調「民眾黨會努力，請大家不用擔心」。

同黨議員黃瀞瑩說，小草在LINE群組呼籲大家不用急，黨中央努力籌錢中，也有人提醒交保金不能捐款，若耳聞有人要捐交保金可能觸法，也要小心詐騙。

