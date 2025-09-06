7千萬交保金…「需再深思」白營人士：柯想保護黨 陷入拔河

台北地院審理京華城弊案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲七千萬交保，民眾黨主席黃國昌昨才擔憂柯文哲不願意點頭交保，柯文哲就透過選任律師聲明表示「需再深思」，下周一再決定。民眾黨人士分析，柯文哲其實最想要「保護民眾黨」，不想要欠人情。

而另一名民眾黨人士認為，柯文哲在情感面上當然很想回家看柯媽媽、柯太太，且廣大「小草」也希望柯文哲交保；但理性面上，柯可能考量已經被羈押一年多，大概三個月後即將宣判，他已經用肉身證明司法有多麼荒謬，應該繼續凸顯下去，陷入理性與感性的拔河。

民眾黨內人士表示，第一點柯文哲就是認為七千萬交保金太高，雖然前一次有交出保金七千萬，但都是「民間友人」幫忙湊的，以柯文哲的個性，應該是不想再另外欠那麼多錢」。該名人士也說，柯文哲一定是非常想出來的，但七千萬這個數字，還是需要再想一下。

其次，黨內人士認為，另一個關鍵點在於柯文哲不願「欠人情」，自己的事情、也是他在台北市長任內的事，更何況柯已不是黨主席，此舉也被解讀為「不想要欠黨中央人情，也不想要把自己司法的案件，牽連到民眾黨身上」。

至於是否有政治考量，該名人士表示，政治上當然也會給民進黨一些壓力，但按照柯文哲個性，第一時間應該沒有想到背後的政治考量，柯文哲一心就是想要保護黨而已。

柯妻陳佩琪昨下午在民眾黨立法院黨團主任陳智菡陪同下，先赴住家附近銀行匯款。據悉，陳佩琪已分別匯款三千五百萬元、一千五百萬元，但距離交保金七千萬元還差兩千萬元。

柯文哲胞妹柯美蘭說，「哥哥很清楚家裡其實沒有七千萬」，柯「還要再想想的決定」，讓她內心很難受。柯媽昨天人在新竹老家，她聽到交保訊息後哽咽表示「還要拿七千萬」，「我人在新竹，聽到消息很高興，但心裡很難過，我的腳沒辦法走，也沒辦法去看他」。

柯美蘭認為，現在都還沒有定論，要等到北檢真的沒有再抗告，事情才會「暫時」落幕。