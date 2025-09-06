聽新聞
開庭半年來 柯文哲與檢察官多次言語駁火

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

柯文哲京華城案被起訴後，法院開庭半年來他每每發言火力全開，批評檢方為「執行上面任務」羅織罪名、唾面自乾，更一度爆粗口、摔水杯，律師團也直指檢察官不正訊問逼認罪；檢方則反控柯利用臉書壓迫司法，檢辯兩造攻防砲火猛烈。

柯文哲去年十二月底被檢方以貪汙等罪起訴，之後歷經父親柯承發病逝，他在戒護下奔喪，法院三月廿日首度開庭，柯發言即批檢方「不要臉」，更泣訴「我恨死檢察官」，父親病危卻無法親自照顧，是他一輩子的痛，直指檢察官抹黑、濫殺無辜，替柯辦前主任李文宗喊冤。

台北地院數月來多以一周兩天頻率密集開庭，柯文哲曾爆料偵查檢察官林俊言以行動硬碟有不雅影片要脅，檢方回擊「突襲」聲請勘驗硬碟「woman」資料夾，引起民眾黨不滿。

柯文哲也多次與蒞庭檢察官姜長志「言語駁火」，兩人拿麥克風互嗆，柯邊敲桌子邊批姜疲勞偵訊，姜則怒斥有讓他休息；姜也認為，柯不該消費台北市前副市長彭振聲妻子謝夏蕎的不幸事件，還酸柯被問到「小沈1500」永遠不回答，柯之後庭期更以「長得胖胖的、臉皮皺皺的」來暗指姜。

柯文哲上月於休庭時間「暴走」，拍桌爆粗口、丟擲水杯、拋摔檢察官補充理由書繕本，批檢方沒良心、逼死彭振聲妻子；檢察官事後也「回敬」以正式函文聲請調閱法庭錄影畫面，欲作為量刑依據。

柯文哲更多次指檢調羅織構陷、洩密，勾結特定媒體成為「政治打手」；檢方則認為柯文哲創造「司法奇觀」，身為羈押禁見被告，臉書卻可在開庭時同步貼出法庭活動、證據資料或詮釋證據，柯「以科技突破法律的禁令」，顯示柯開庭前後毫無法治意識、壓迫司法。

