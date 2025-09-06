新聞眼／檢偵查瑕疵處處 自毀司法公信

民眾黨前主席柯文哲涉弊，偵審期間羈押禁見，遭押恰滿一年。柯案觸及京華城容積獎勵、政治獻金，若舞弊自當受懲，但偵辦伊始即有「鏡檢」、「泣股」掌握偵辦進度，檢方偵查祕密盡入綠媒手中，究竟是執政黨利用媒體帶風向，抑或是綠媒指導辦案？悠悠之口難杜。

京華城從一開始搜查偵辦就充滿爭議。去年八月卅日，檢察官指揮廉政署搜索柯文哲住處、民眾黨中央黨部內主席辦公室、台玻大樓內的柯文哲辦公室等七處所，雖然北檢強調「絕無逾越偵查必要範圍」，但民眾黨抗議第一時間即告知「中央黨部沒有主席辦公室」，仍遭「摸索式蒐證」，甚至公布監視器畫面，指辦案人員在「黨部員工的辦公空間」行動。

在任何民主國家搜索在野黨都是茲事體大，雖然刑事訴訟法有關「搜索」的規定並未讓政黨辦公室有豁免特權，但民眾黨作為第三大黨，中央黨部遭搜索，人民不禁懷疑是否想藉搜索「順帶」蒐集政黨資料，或打壓在野黨。

如柯文哲與團隊成員涉不法，檢察官當然該戮力偵辦，不過執政黨卻沒有把「偵查不公開」當回事，包含鏡週刊、自稱「經營司法線七年」、但司法記者圈乏人知曉的三立電視台記者從案件偵辦開始，即能得知檢方偵查祕密，「小沈 1500」Excel表即為經典，事後還成為北檢起訴柯違背職務收賄罪的證據之一。

「偵查不公開」規範對象雖不包括媒體，但是誰洩漏偵查祕密？為何都是綠媒掌握偵辦內容？最後甚至被譏為「鏡檢」、「泣股」，還被質疑是黨檢媒一體，要人民不啟疑竇都難。檢調若專心辦案，追出貪汙真相，民眾當給予掌聲，但案件辦到讓綠媒一路當風信雞，要如何讓國人相信司法是公正的？

基隆市副市長邱佩琳在上月作證時更大爆，偵查中被鏡週刊社長裴偉找去採訪，裴偉拿著一張紙，一個一個對照「人名」跟「捐的是多少錢」，說不是「偵查資料外洩」有多少人相信？檢察官竟還將「鏡新聞」、裴偉寫入筆錄，難道裴偉是代檢察官偵訊，檢方最大敗筆是自成笑柄卻渾然不知。

京華城案歷經一年多的偵查，柯文哲究竟清白與否，或許還有待釐清，但可以確認的是，司法獨立與公信力已被宣判死刑。