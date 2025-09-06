新聞眼／柯文哲交保 牽動藍綠白角力

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案遭羈押已經滿一年，北院裁定七千萬元交保，檢察官也罕見未立即提出抗告，等於柯文哲很可能在下周一出台北看守所，而此時正值民進黨經歷大罷免大失敗之後，時機點巧合引發聯想。柯文哲一旦交保獲釋，藍綠白角力戰將出現微妙變化，甚至牽動二○二六年地方選舉與二○二八年總統大選。

柯文哲已被司法關押滿一年，昨終於獲北院裁定交保，柯家人、民眾黨與小草，上上下下情緒激動不已，但柯文哲竟決定「再行深思」，與律師下周一律見後再決定。柯文哲未馬上交保的關鍵不只在於，法院開出天價七千萬交保金令人不能接受外，柯文哲已花一年用盡一切捍衛清白，若此時交保等於凸顯司法荒謬行動也會有所減損。

無論下周一柯文哲決定是否交保，數月後北院即將一審宣判，柯文哲自然也會出看守所，屆時民眾黨將進入柯文哲為精神領袖、民眾黨主席黃國昌為實質主席的「兩顆太陽」時代。儘管黃國昌上任以來一路採尊柯路線，但兩顆太陽如何互動或是相輔相成，勢必也要歷經一番磨合期。

柯文哲歷經不尋常司法打壓，柯文哲出看守所後，勢必在追求司法正義、下架賴政府上升高行動。由於柯文哲可能被北院限制住居等，預料將會在司法一定允許範圍內展開巡迴演講、接受採訪「餵鯊魚」等，屆時柯文哲拋出的每一句話，也將成賴政府燙手山芋。

而真正產生變化的是，即將在十月登場的國民黨主席選舉。藍白歷經二○二四年總統大選，因三腳督而失去江山的慘痛經驗，大部分藍營支持者與中間選民都對「藍白合」引頸期盼。而曾經在京華城案與柯文哲交鋒的台北市前市長郝龍斌，恐怕遭黨內認為是無法整合藍白的人選，郝龍斌出線機率恐下降，藍營目光又會回到台中市長盧秀燕、資深媒體人趙少康等人身上。

在藍白合作力抗七二六、八二三大罷免期間，民眾黨與國民黨合作關係密切，黃國昌更拋出二○二六年合作推人選的基調，但柯文哲出看守所後，會不會改弦易轍？還是把黨務全交由黃國昌？不只是政壇關注焦點，也攸關藍綠白版圖發展。

柯文哲獲釋放後，又將攪動藍綠白版圖變化，也牽動二○二六年地方選舉與二○二八年總統大選。政黨之間合作雖本就高度複雜，若藍白不能記取二○二四年慘痛教訓，恐將讓民進黨繼續漁翁得利；反之藍白能循「抗罷模式」合作，民進黨將面臨前所未有的苦戰。