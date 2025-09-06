聽新聞
柯文哲7千萬交保未辦保 不願借錢欠人情要「再深思」

聯合報／ 地方社會中心、政治中心／台北報導
台北地方法院昨裁定民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保，柯不願為交保借錢欠人情，要「再深思」而未辦保，下周再做決定。本報資料照片
台北地方法院昨裁定民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保，柯不願為交保借錢欠人情，要「再深思」而未辦保，下周再做決定。本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城容積率弊案，被羈押禁見滿一年，台北地方法院認為，台北市前副市長彭振聲等重要證人詰問完畢，昨裁定柯七千萬元、應三千萬元交保，可抗告。柯不願為交保借錢欠人情，要「再深思」而未辦保，下周再做決定。

應曉薇籌齊三千萬保金獲釋

應曉薇昨午籌齊三千萬元保證金，分別以匯款、現金方式繳納，委任律師於近五時到法院辦保，應被提解至法院配戴電子腳環，晚間七時十分步出法院重獲自由。應特別換衣服、化妝，以寬鬆運動褲遮掩電子腳環，面帶微笑、雙手合十離開。

台北地方法院昨裁定台北市議員應曉薇（中）三千萬元交保，應曉薇在親友陪伴下步出法院。記者許正宏／攝影
台北地方法院昨裁定台北市議員應曉薇（中）三千萬元交保，應曉薇在親友陪伴下步出法院。記者許正宏／攝影

陳佩琪奔走銀行湊到五千萬

陳佩琪獲知柯文哲交保消息，奔走銀行分別匯款三五○○萬元、一五○○萬元、總計五千萬元至指定帳戶，截至銀行營業時間結束，仍差兩千萬元。柯委任律師發聲明，辯護人前往台北看守所律見後，柯表示需再行深思，辯護人將於下周一上午再次律見轉達後再決定。

台北地院裁定柯文哲七千萬元、應三千萬元交保，金額與上次交保相同，並諭知限制住居與限制出境、出海八個月，並於左腳戴電子腳環、個案手機電子監控，不得與同案被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。

再羈押恐違憲且不符比例原則

裁定指出，經密集開庭交互詰問證人，與柯文哲涉案待證事實密切相關的重要證人彭振聲等人，已於九月二日詰問完畢，與應曉薇涉案密切相關的重要證人陳佳敏、王尊侃等人，也在八月廿六日完成詰問，已有相當程度保全事證，柯、應就重罪部分滅證、串供可行及可能性大幅降低。

法院認為，檢方雖主張仍有證人待詰問，柯、應仍有羈押必要，但羈押是干預人身自由最嚴重的強制手段，不能僅為防杜勾串證人就裁定羈押，否則將有違憲法保障被告對質詰問權，也不符比例原則。

裁定指出，柯文哲秘書「橘子」許芷瑜參與處理財務的情節，有證人證述及對話紀錄在卷，且許女被檢察官通緝中，能否緝獲尚未可知，以許女未到案認定柯、應有羈押必要性，不符比例原則。

北檢收到裁定理由再研議抗告

另為均衡維護人權保障、公共利益，法院認為使用科技監控設備，是適當且具必要性的保全方法，若柯、應無故不遵期到庭、違反法院所命事項，可再行羈押。北檢表示，收到裁定理由後研議是否抗告。

應曉薇未來可望比照涉入台智光案的陳重文交保後恢復議員資格，但她因京華城案被國民黨停權，若未恢復黨權，將影響年底黨內初選，直接衝擊明年連任提名。

民眾黨昨表示，理解柯文哲捍衛清白的決心與意志，也能充分體會柯文哲對交保仍須思考的心情，將協助柯家做好一切準備，待柯文哲於下周一指示律師同意後，立即向北院辦妥交保程序，迎接柯出來。

朱立倫：遲來交保凸顯司法瑕疵

國民黨主席朱立倫說，「我們心中五味雜陳」，柯文哲終於能交保，一方面為柯暫時重獲自由而欣慰，另一方面也對這段時間其所承受的壓力與煎熬深感不捨。這起案件是一起充滿爭議、延宕數月的羈押，讓社會大眾對司法公正性產生疑慮。遲來的交保裁定，更凸顯司法程序可能存在的瑕疵。

