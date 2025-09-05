柯文哲裁定7000萬交保 羅智強：將推動制定政治迫害調查條例

民眾黨前主席柯文哲今被裁定以7千萬元交保，並被限制住居、出境以及科技監控。國民黨立委羅智強說，7千萬交保太扯，柯文哲加油，他將推動制定「政治迫害調查條例」，成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。

羅智強說，柯文哲遭羈押一年，台北地方法院終於裁准以7千萬元交保，並需強制配戴電子監控裝置，限制出海出境。一年來，柯文哲的父親過世，母親罹患惡性口腔腫瘤，妻子陷入重度憂鬱。前副市長彭振聲的妻子不幸墜樓身亡。

羅智強認為，檢方不斷延押，把台北看守所當成監獄強關柯文哲，讓他飽受連受刑人都不如的待遇，卻一直查不出關鍵證據。過去特偵組偵辦扁案時，賴清德痛批檢方「押人取供、踐踏人權」。看看現在賴清德領導的「黨檢一體」新威權，是怎麼在搞政治清算、司法迫害。

羅智強指出，若不是大罷免大失敗的棒喝，賴清德總統不知道還想把柯文哲關多久？他將推動立法院制定「政治迫害調查條例」，成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。

羅智強總結，再押柯文哲已無任何必要及正當性，請北檢趕緊收手，不要再對法院裁定交保提抗告。有點廉恥心、洗心革面，勿再當東廠打手。