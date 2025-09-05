為柯文哲交保湊錢 直播主陳清茂領嘸100萬咆哮行員：叫你們經理下來

台北市前市長柯文哲涉京華城容積率弊案遭羈押滿一年，台北地方法院今裁定以7000萬元交保，交保金額龐大，柯妻陳佩琪為湊保釋金，奔走各處籌款，引發不少人同情。知名柯粉、也是韓粉直播主陳清茂表態協助500萬元，未料下午在銀行提領現金卡關，當場情緒失控怒飆行員，過程全被網友拍下，引發熱議。

根據網友拍攝畫面顯示，地點發生在高雄銀行鳳山分行。當時陳清茂情緒激動，對著行員大罵：「是你們銀行沒錢可以給我領欸！」、「叫你們經理下來！」甚至怒喊「我要領100萬，當作我要領1000萬是不是？」

銀行人員耐心回應，因下午接近3點，分行現金存量不足，無法立刻提供100萬元大額現金，建議他至其他分行提領。陳清茂聽後更加憤怒，最後撂下「不爽領了！」等言語，隨即離去。

事後，陳清茂接受媒體訪問時解釋，自己原本就想替柯文哲湊500萬，身邊已經備妥400萬，差額100萬打算臨時到銀行提領補齊「新聞看到陳佩琪醫師一個人忙著籌錢，真的於心不忍，我就想盡一點力量。」他強調，並非故意咆哮，而是因為時間緊迫、心急如焚，一時失控才會怒飆。

「怎麼可能那麼大的銀行，連100萬都沒有？騙鬼啊！」陳清茂直言，自己當時難以接受銀行給出的理由，才會與行員爆發爭執。後來，他透過朋友協助，順利湊齊500萬元現金，並已與民眾黨秘書長聯繫，若有需要將立即送上。

柯文哲遭羈押禁見一年，台北地院裁定7000萬交保，陳佩琪為湊保釋金，奔走於各處籌款，成為媒體焦點；陳清茂此舉則被支持者視為「義氣相挺」，但也引來部分網友質疑「交保金應由家屬或相關人士準備，柯粉大張旗鼓出面，動機耐人尋味」。

銀行方面對此不願多做回應，僅強調大額現金提領需事先預約，尤其接近營業時間尾聲，分行現金存量有限，建議客戶提早安排。