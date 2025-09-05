柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率貪汙案，羈押禁見1年，台北地院今裁定7000萬元交保，不過柯今決定不交保，待下周一再決定。柯胞妹柯美蘭聞訊表示，哥哥很清楚家裡其實沒有7000萬，哥哥「還要再想想的決定」，讓她內心很難受；柯媽何瑞英則未接電話。

據了解，柯文哲不想要為了保證金向人借錢，也不願意欠人情，才會如此決定。然而，陳佩琪今天已匯款3500萬元、1500萬元至指定帳戶，保證金還差2000萬元。陳佩琪今稍早返回住家，面對媒體詢問默不作聲。

柯美蘭指出，她知道哥哥沒有足夠的金錢交保，雖然交保也不差這1、2天，但對於哥哥「要再想想」的這個決定，她內心其實是很難受的。柯美蘭直言，哥哥之前有賣土地，但金額有多少她並不知情，但仍不夠7000萬交保金。

柯美蘭說，雖然可以再幫哥哥湊一點錢，也很願意幫助哥哥，但是並不代表說自己把錢轉給哥哥，哥哥會願意拿出來交保，上次交保時，她已經拿出1000萬，這次一樣也會用同樣的金額幫助哥哥，但哥哥也知道家裡沒有足夠的錢，又要去借才有辦法出來，「他都關了1年了，也不差這1、2天。」

對於柯文哲關押了1年又能交保，柯美蘭說，上次柯文哲7000萬交保之後，才自由了7天又被抓進去，「我覺得那種傷痛，對我來說，其實是有刻痕在的，高院和北檢合作，讓北院困難」，柯美蘭認為，現在都還不是個定論，要等到北檢真的沒有再抗告，事情才會「暫時」落幕。

柯美蘭說，今天都還沒和大嫂陳佩琪聯繫，但確實哥哥「還要再想想」的決定，讓自己內心很難受，但也是要等到周一律師律見，看柯文哲想清楚之後才會有答案。