7000萬交保柯文哲直言「需再深思」 民眾黨：協助柯家做一切準備

台北地院審理京華城弊案，合議庭今裁定民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇分別以7000萬、3000萬元交保。不過柯文哲選任辯護人表示，「柯文哲先生表示需再行深思。」民眾黨發聲明表示，將協助柯文哲主席家人做好一切準備，待柯於星期一指示律師同意後，立即迎接柯出來。

柯的選任辯護人聯合聲明表示，針對北院今日裁定柯文哲提出7000萬元保證金後，准予停止羈押一事，經辯護人於今日下午前往台北看守所辦理律見告知，柯文哲表示需再行深思；選任辯護人將於下周一上午辦理律見轉達後，再行決定。

對此，民眾黨表示，全體黨公職充分理解柯文哲主席捍衛清白的決心與意志，亦能充分體會柯文哲前主席此時針對交保仍須思考的心情。為了回應支持者期待與各界眾多友人關心，將協助柯文哲主席家人做好一切準備，俟柯文哲於星期一指示律師同意後，立即向北院辦妥交保之程序，迎接柯文哲主席出來。