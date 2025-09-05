快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

聽新聞
0:00 / 0:00

7000萬交保柯文哲直言「需再深思」 民眾黨：協助柯家做一切準備

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照

台北地院審理京華城弊案，合議庭今裁定民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇分別以7000萬、3000萬元交保。不過柯文哲選任辯護人表示，「柯文哲先生表示需再行深思。」民眾黨發聲明表示，將協助柯文哲主席家人做好一切準備，待柯於星期一指示律師同意後，立即迎接柯出來。

柯的選任辯護人聯合聲明表示，針對北院今日裁定柯文哲提出7000萬元保證金後，准予停止羈押一事，經辯護人於今日下午前往台北看守所辦理律見告知，柯文哲表示需再行深思；選任辯護人將於下周一上午辦理律見轉達後，再行決定。

對此，民眾黨表示，全體黨公職充分理解柯文哲主席捍衛清白的決心與意志，亦能充分體會柯文哲前主席此時針對交保仍須思考的心情。為了回應支持者期待與各界眾多友人關心，將協助柯文哲主席家人做好一切準備，俟柯文哲於星期一指示律師同意後，立即向北院辦妥交保之程序，迎接柯文哲主席出來。

柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

柯文哲離交保差2000萬 陳佩琪返家一路低頭不發一語

錢還沒齊！柯文哲交保差2000萬元 陳佩琪已匯款5000萬

盧秀燕主持中元普渡許3願望 對柯文哲交保反應曝光

相關新聞

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城容積率貪汙案，羈押禁見1年，台北地方法院今裁定柯文哲7000萬元交保，應曉薇...

柯文哲離交保差2000萬 陳佩琪返家一路低頭不發一語

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，北院今裁定以7000萬交保。柯妻陳佩琪稍早返回住家，面對媒體詢問是否籌到錢，陳均默不作聲...

應曉薇籌到錢了！交齊3千萬保金 17時赴法院戴電子腳環

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城容積率貪汙案，羈押禁見1年，台北地方法院今裁定柯文哲7000萬元交保，應曉薇...

「橘子」許芷瑜沒到案…柯文哲交保恐串證？法院：還不知能否抓到人

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲700...

柯文哲今天不交保回家 不願欠人情下周一再決定

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城容積率貪汙案，羈押禁見1年，台北地方法院今裁定柯文哲7000萬元交保，應曉薇3000萬元交保。柯文哲律師團發聲明指出，柯文哲律見後表示「再行深思」，因此今日不會辦理交保，律師下周一律見後再決定。

7000萬交保柯文哲直言「需再深思」 民眾黨：協助柯家做一切準備

台北地院審理京華城弊案，合議庭今裁定民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇分別以7000萬、3000萬元交保。不過柯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。