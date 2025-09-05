阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城容積率貪汙案，羈押禁見1年，台北地方法院今裁定柯文哲7000萬元交保，應曉薇3000萬元交保。柯文哲律師團發聲明指出，柯文哲律見後表示「再行深思」，因此今日不會辦理交保，律師下周一律見後再決定。

柯文哲律師團聲明指出，針對台北地方法院今日裁定柯文哲先生提出7000萬元保證金後，准予停止羈押一事，經辯護人於今日下午前往台北看守所辦理律見告知，柯文哲表示需再行深思。律師將於下周一上午再次律見轉達後再行決定。

據了解，柯文哲不想要為了保證金向人借錢，也不願意欠人情，才會如此決定。然而，陳佩琪今日已匯款3500萬元、1500萬元至指定帳戶，保證金還差2000萬元。

台北地院指出，本案密集開庭交互詰問證人，就與柯文哲涉犯貪汙的待證事實密切相關的重要證人彭振聲等人，已於9月2日詰問完畢，與應曉薇涉案密切相關的重要證人陳佳敏、王尊侃等人，也在8月26日詰問完畢，相關事證已獲相當程度的保全，2人就本案重罪部分滅證、串供可行性與可能性已大幅降低。

裁定指出，雖然檢方主張仍有證人待行詰問程序，在證人詰問完畢前仍有羈押必要，但羈押屬干預人身自由最嚴重的強制手段，於審理中應參酌證人與待證事實的關聯性，並隨訴訟進度適時審視，不能僅為防杜勾串證人等緣由，認為有其他證人尚未到庭進行交互詰問者，即有串證之虞，否則將有違憲法保障被告的對質詰問權，也不符合比例原則。

北院考量案件審理至今，重要證人均已經過交互詰問，案情陷於晦暗不明的風險已大幅降低，審酌其他尚未傳喚到庭交互詰問的證人，均已於偵查中具結作證，不能以其他證人尚未作證而認為有繼續羈押2人的必要。

裁定指出，就證人許芷瑜未到案部分，許女參與處理財務的情節，有相關證人證述及對話記錄在卷，且許女經檢察官通緝中，能否緝獲尚未可知，以許芷瑜未到案認定2人有羈押必要性，難認符合比例原則。

北院指出，綜觀全案卷證及訴訟進行程度，柯文哲、應曉薇分別以自己名義提出相當的具保金額，應足以對兩人形成足夠心理壓力及拘束力，而可作為羈押的替代手段，以確保本案未來審理、執行程序的進行，另命2人不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。