應曉薇籌到錢了！交齊3千萬保金 17時赴法院戴電子腳環

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城容積率貪汙案，羈押禁見1年，台北地方法院今裁定柯文哲7000萬元交保，應曉薇3000萬元交保。應曉薇先籌措到全數款項，律師將到法院辦理交保程序，院方預計下午5時將提解應曉薇至法院戴電子腳環。

台北地院指出，本案密集開庭交互詰問證人，就與柯文哲涉犯貪汙的待證事實密切相關的重要證人彭振聲等人，已於9月2日詰問完畢，與應曉薇涉案密切相關的重要證人陳佳敏、王尊侃等人，也在8月26日詰問完畢，相關事證已獲相當程度的保全，2人就本案重罪部分滅證、串供可行性與可能性已大幅降低。

裁定指出，雖然檢方主張仍有證人待行詰問程序，在證人詰問完畢前仍有羈押必要，但羈押屬干預人身自由最嚴重的強制手段，於審理中應參酌證人與待證事實的關聯性，並隨訴訟進度適時審視，不能僅為防杜勾串證人等緣由，認為有其他證人尚未到庭進行交互詰問者，即有串證之虞，否則將有違憲法保障被告的對質詰問權，也不符合比例原則。

北院考量案件審理至今，重要證人均已經過交互詰問，案情陷於晦暗不明的風險已大幅降低，審酌其他尚未傳喚到庭交互詰問的證人，均已於偵查中具結作證，不能以其他證人尚未作證而認為有繼續羈押2人的必要。

裁定指出，就證人許芷瑜未到案部分，許女參與處理財務的情節，有相關證人證述及對話記錄在卷，且許女經檢察官通緝中，能否緝獲尚未可知，以許芷瑜未到案認定2人有羈押必要性，難認符合比例原則。

北院指出，綜觀全案卷證及訴訟進行程度，柯文哲、應曉薇分別以自己名義提出相當的具保金額，應足以對兩人形成足夠心理壓力及拘束力，而可作為羈押的替代手段，以確保本案未來審理、執行程序的進行，另命2人不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。

