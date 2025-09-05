盧秀燕主持中元普渡許3願望 對柯文哲交保反應曝光

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今天主持中元普渡儀式，許下3個願望；被問及如何看待民眾黨前主席柯文哲交保，微笑沒有回答。記者陳敬丰／攝影
台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭押滿1年，台北地方法院今天裁定7000萬元交保。台中市長盧秀燕今天主持台中市中元普渡，被問及對柯交保的看法，微笑沒有回答；她致詞時許下3個願望，國泰民安、市政昌隆、公務員與市民健康平安。

柯文哲涉入京華城案，遭控涉犯收賄、圖利、洗錢等罪，去年9月5日遭北院裁定羈押禁見，檢方12月起訴後，北院曾裁定柯交保，檢方抗告成功，北院更裁再度羈押禁見。北院昨天再開羈押庭，今天裁定柯文哲以7000萬元交保，限制住居、出境、出海8月，配戴電子腳鐐。

柯文哲交保再度引起政壇震動，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等人紛紛聲援，民進黨則表示尊重司法、毋枉毋縱。被視為藍營2028潛在人選的盧秀燕今天主持中元普渡儀式，被媒體問及此題，僅微笑沒有作答。

盧秀燕在參拜後致詞，許下3個願望：第一是國泰民安，國家好人民就好，國家安全、社會安定，人民就安心；第二是市政昌隆順遂，台中被評為最幸福宜居城市，是因為制度好、建設好，施政有效，未來要繼續努力；第三是市府團隊、公務同仁與所有市民身體健康、闔府安康。

