快訊

江祖平控三立高層兒「心臟病藥偷換鎮定劑」性侵 學妹再爆曾遭騷擾

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

柯文哲交保 民眾黨：重拾司法正義 執政當局勿再讓政治凌駕

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
柯文哲7000萬交保，民眾黨稍早在臉書發完整聲明，表示「今天的裁定，是我們重拾司法正義的一步」。圖／聯合報系資料照片
柯文哲7000萬交保，民眾黨稍早在臉書發完整聲明，表示「今天的裁定，是我們重拾司法正義的一步」。圖／聯合報系資料照片

台北地院審理京華城弊案，合議庭今裁定民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇分別以7000萬、3000萬元交保。民眾黨稍早在臉書發完整聲明，表示「今天的裁定，是我們重拾司法正義的一步」，呼籲執政當局，勿再讓政治凌駕司法、讓濫權侵蝕台灣人民對制度的信任。

民眾黨表示，今日柯文哲前主席在歷經一年關押後，台北地方法院終於裁定7000萬現金交保，要感謝承審法官捍衛司法純淨的審判空間，還給柯前主席接受公平審判的權利，「司法是民主的最後一道防線，任何人都不應因政治立場，而被剝奪正當法律程序的保障。」

民眾黨指出，真正的民主社會，必須以公開透明、公正獨立的司法制度作為根基。過去一年，社會各界對於羈押的必要性與比例性產生高度爭議，「不正訊問」與「偵查洩密」，更嚴重衝擊全民對於司法的信任，「今天的裁定，是我們重拾司法正義的一步。」

民眾黨表示，將與柯前主席及所有關心台灣民主的公民，持續追求司法的真正獨立與公平，呼籲執政當局，勿再讓政治凌駕司法，勿再讓濫權侵蝕台灣人民對制度的信任。民主必須建立在法治之上，只有還人民一個清明的司法環境，台灣才有真正的希望。

柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

批柯文哲交保條件嚴苛不符比例 郝龍斌：根本羞辱前市長

柯文哲若因「橘子」未到一直押違反比例 羈押1年法律戰一次看

「橘子」許芷瑜沒到案…柯文哲交保恐串證？法院：還不知能否抓到人

柯文哲7000萬交保 妹妹柯美蘭聞訊沉重說「心懸未定」

相關新聞

錢還沒齊！柯文哲交保差2000萬元 陳佩琪已匯款5000萬

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城容積率貪汙案，羈押禁見1年，台北地方法院今裁定柯文哲7000萬元交保，應曉薇...

「橘子」許芷瑜沒到案…柯文哲交保恐串證？法院：還不知能否抓到人

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲700...

柯文哲交保電子監控過中秋！法院裁定理由曝：重要證人已詰問畢

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲700...

柯文哲7000萬交保 妹妹柯美蘭聞訊沉重說「心懸未定」

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，今裁定柯文哲7000萬元交保，柯文哲的妹妹柯...

喊救出阿北最重要 黃國昌憂：高額交保金柯文哲不接受

台北地院審理京華城弊案，合議庭今裁定民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇分別以7000萬、3000萬元交保。民眾黨...

影／柯文哲七千萬交保 卓榮泰：檢調依法偵辦才能維持社會正義

民眾黨前主席柯文哲今天由台北地院裁定以7000萬元交保。行政院長卓榮泰下午參訪巨大公司並與自行車業者交流座談，卓榮泰在會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。