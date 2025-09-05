柯文哲交保 民眾黨：重拾司法正義 執政當局勿再讓政治凌駕

台北地院審理京華城弊案，合議庭今裁定民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇分別以7000萬、3000萬元交保。民眾黨稍早在臉書發完整聲明，表示「今天的裁定，是我們重拾司法正義的一步」，呼籲執政當局，勿再讓政治凌駕司法、讓濫權侵蝕台灣人民對制度的信任。

民眾黨表示，今日柯文哲前主席在歷經一年關押後，台北地方法院終於裁定7000萬現金交保，要感謝承審法官捍衛司法純淨的審判空間，還給柯前主席接受公平審判的權利，「司法是民主的最後一道防線，任何人都不應因政治立場，而被剝奪正當法律程序的保障。」

民眾黨指出，真正的民主社會，必須以公開透明、公正獨立的司法制度作為根基。過去一年，社會各界對於羈押的必要性與比例性產生高度爭議，「不正訊問」與「偵查洩密」，更嚴重衝擊全民對於司法的信任，「今天的裁定，是我們重拾司法正義的一步。」

民眾黨表示，將與柯前主席及所有關心台灣民主的公民，持續追求司法的真正獨立與公平，呼籲執政當局，勿再讓政治凌駕司法，勿再讓濫權侵蝕台灣人民對制度的信任。民主必須建立在法治之上，只有還人民一個清明的司法環境，台灣才有真正的希望。