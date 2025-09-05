快訊

批柯文哲交保條件嚴苛不符比例 郝龍斌：根本羞辱前市長

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬元交保。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲今被裁定以7000萬元交保，限制住居、出境、出海8個月，並於左腳戴電子腳鐶、個案手機電子監控。台北市前市長郝龍斌說，如此嚴苛的交保條件，不僅嚴重違反比例原則，更形同對一位前市長的羞辱。

郝龍斌昨才聲援柯文哲，強調司法必須獨立公正，絕不能以羈押取供。郝龍斌的動作，也被外界解讀成未參選主席「藍白不會郝」釋疑，且向民眾黨釋出善意。

在柯文哲裁定交保的消息出爐後，郝龍斌再為柯文哲抱不平，批評台北地院裁定柯文哲7000萬元交保、限制住居並接受科技監控。如此嚴苛的交保條件，不僅嚴重違反比例原則，更形同對一位前市長的羞辱。

郝龍斌更指出，司法必須獨立公正，絕不能因政黨顏色有所差別，更不能淪為政治鬥爭的工具。

郝龍斌也順帶聲援大罷免期間因疑涉偽造文書案遭到長期羈押的國民黨黨工，強調羈押應是最後手段，而不是辦案的捷徑。

郝龍斌表示，台灣是民主法治國家，司法公信力是社會安定的基石。唯有做到不分藍綠白、一律平等，司法才能真正贏得人民的信任。

