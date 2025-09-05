柯文哲若因「橘子」未到一直押違反比例 羈押1年法律戰一次看

民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬元交保，限制住居、出境、出海8個月，並施以電子監控，另不得與同案被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情；可抗告。回顧過去1年，檢方聲請羈押、台北地院裁定交保，但多遭台灣高等法院撤銷。

2024年5月2日，台北地檢署分他字案偵辦柯文哲獻金案，同年8月31日，北檢以柯文哲涉收賄、圖利罪，聲請羈押禁見，但北院9月2日裁定無保請回。

台北地檢署去年9月3日提抗告，高院認為柯「積極介入京華城案」，撤銷原裁定，發回北院。高院認為依同案被告彭振聲及朱亞虎供述、證人邵琇珮證述，佐以朱亞虎與應曉薇相關對話紀錄、扣案被告隨身物品記載內容，再參酌朱亞虎受雇於沈慶京的目的、沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大、被告積極介入京華城案等客觀情狀，柯是否如其主張「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，而對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要。

同年9月5日，北院裁定羈押禁見。

12月26日，北檢起訴柯文哲，案件移送北院，當時北院裁定柯3000萬元交保、限制住居與出境出海。北檢不服柯未認罪即具保，提抗告。12月29日，高院認為北院未說明何以具保即可防免逃亡？具保金額是否相當？撤銷發回更裁；當天深夜，北院深夜裁定柯文哲7000萬元交保。

12月31日，北院再提抗告，並指被告許芷瑜並非柯文哲口中所稱的「愛玩的小朋友」，而是負責為柯姓被告處理私密行程及保管財務、收受金錢之重要角色。抗告戰延燒至元旦假期。

2025年1月1日，高院認為柯文哲勾串空間大，發回更裁；翌日北院裁定柯文哲羈押禁見。

今年2月17日，柯文哲父親柯承發病逝，妻子陳佩琪向法務部申請解除柯文哲的禁見，返家奔喪。3月10日告別式當天，柯在警員戒護下出席儀式。離開會場時，陳佩琪高喊「司法迫害人權」，柯文哲說未見到父親最後一面是此生最大遺憾。

3月28日，北院以案情重大、仍有串證之虞，裁定自4月2日起續押柯2月。5月26日、7月21日北院第二度、第三度裁定延押2月，其中第三度延押自8月2日至10月1日止。

昨天北院開羈押庭後，柯文哲還押看守所，北院評議結果今出爐裁定柯文哲7000萬元交保，限制住居、出境、出海8個月，並施以電子監控，另不得與同案被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。

北院指出，經密集開庭、證人交互詰問程序，與柯文哲涉犯貪汙的待證事實密切相關的重要證人彭振聲等人，已於9月2日詰問完畢，相關事證已獲相當程度保全，滅證、串供的可行性與可能性已大幅降低。

雖然檢察官主張還有證人待行詰問程序，在證人詰問完畢前，應仍有羈押必要。但北院認為羈押屬干預人身自由最嚴重的強制手段，「橘子」許芷瑜雖未到案，但參與處理財務的情節，有相關證人證述及對話紀錄，且經檢察官通緝中，能否緝獲未知，不能以橘子未到案即認還有羈押柯文哲必要，否則不符比例原則。