柯文哲交保變民眾黨2顆太陽？ 周榆修：黨主席不會改選

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）與秘書長周榆修（右）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案羈押已滿周年，北院今裁定柯以7000萬交保。民眾黨秘書長周榆修今說，現在面臨的挑戰是柯本身會不會願意被交保？但作為柯粉、黨秘書長，想跟柯說是不是這次可聽他們的，讓他們接柯出來。至於是否擔心民眾黨發生「2顆太陽」問題、或改選黨主席，周直言沒這問題，也否認改選一事。

周榆修今中午接受網路節目專訪，會後受訪提及交保金額，指7000萬是天文數字，大家正努力想辦法中，且柯本身會不會願意被交保？也是他們目前面臨的挑戰，但作為柯粉、黨秘書長，很想跟柯說，是不是這次可聽他們的，讓他們順利把柯接出來。

周榆修說，很多熱情的好朋友，幾乎都表達能上的鍋碗瓢盆，大家都想盡心力，不過他想法院有法院規定，必須籌足、電子監控設置相關規定，細部部分還在準備中。至於預估交保金何時能籌到，周說，他當然也希望愈快愈好，但7000萬不是7000元，要一點時間。

媒體追問，會不會擔心柯文哲出來後，民眾黨發生「2顆太陽」問題？到底要聽現任黨主席黃國昌還是柯文哲？是否改選黨主席？周榆修則說，不會、這個想太多了，沒有這問題，也否認改選一事，指依照黨的規定走，不會構成問題。

柯文哲 黨主席 民眾黨

