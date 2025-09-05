「橘子」許芷瑜沒到案…柯文哲交保恐串證？法院：還不知能否抓到人

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬元交保，應曉薇3000萬元交保。北院裁定提及，柯文哲秘書「橘子」許芷瑜被通緝中，不知道能否緝獲到案，不能以此作為羈押柯的理由。

台北地院昨日開訊問庭時，檢察官陳思荔就表示，嘉義聞人陳盈助捐的300萬元、「妙天」禪師捐的1000萬元，柯都交予隨行秘書「橘子」許芷瑜去處理，案發前柯還指示「橘子」出國，柯如果交保後，難保不會與「橘子」串證。

然而，法院今仍裁定柯文哲交保，並在理由中敘明，雖然證人「橘子」許芷瑜未到案，但許女參與處理財務的情節，有相關證人證述及對話記錄在卷，且許女目前被檢察官通緝中，能否緝獲到案仍未可知，若以許女未到案，就認定柯文哲、應曉薇有羈押必要性，難認符合比例原則。

檢方偵結起訴京華城案，一併通緝滯留海外的許芷瑜，法務部調查局也將許芷瑜列為外逃通緝犯名單，並指出可能潛逃地點為日本或澳洲。

檢方認為，柯文哲涉收受賄賂後交由許芷瑜保管，許芷瑜去年8月27日返國後，受到柯文哲指示，同年月29日上午4時10分訂購機票，當天搭機赴日本，檢察官透過友人要求許女返台未果，依法發布通緝，並已請外交部領事事務局廢止註銷許女的護照，循司法互助模式，請求遣返許女回台。