柯文哲交保…黃瀞瑩發文「一年了我們都在這」小草反應曝

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被押近1年，北院今裁定7000萬元交保。民眾黨北市議員黃瀞瑩臉書發文，「一年了，我們都在這」，網友留言要她幫阿北準備好鞋、擦汗，還要報告懷孕好消息。

黃瀞瑩以黑底白字臉書發文，「一年了，我們都在這，準備接你回家。」不少網友湧入留言，「看到都落淚了」、「我們都在」、「幫阿北擦擦汗」、「柯文哲清清白白」、「好想衝現場」、「好想去接阿北出來，但太高調感覺又被做文章」、「我們在直播上面一起接阿北回家。」

其他人則說，「希望藉由妳幫我們轉達，幫阿北換身衣服好穿的鞋，踏出那一扇大門不要回頭」、「記得幫阿北準備一雙好穿的鞋，不要穿藍白拖出來。」

甚至有民眾大罵，「共諜交保才20萬，7千萬根本就是不想讓他出來」、「如果北檢檢察官們還有剩一點羞恥心，就不要再提抗告」、「北檢如果再抗告就太缺德了」、「只求檢察官不要再抗告，再抗告就快受不了」、「繼續看北廠無限抗告的爛劇。」

有網友喊話學姐，「一定要和阿北報告劉一手（黃瀞瑩胎兒小名）的好消息。」

民眾黨議員林珍羽則轉發民眾黨主席黃國昌的臉書貼文，底下不少留言提醒她，「柯P回來跟妳說第一句，會不會還是『妳什麼時候要結婚』」、「珍羽妳要小心，柯P回來會叫妳趕快結婚（吳怡萱跟學姐都懷孕了）。」

民眾黨北市議會黨團總召張志豪也發文，「終於⋯⋯我要出門了。」不少人留言支持，「老大，集合要說」、「大家都想去接阿北」、「拜託，今天接阿北出來」、「我激動到哭了。」