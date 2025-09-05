涉京華城案今交保 北市議員應曉薇若仍遭國民黨停權 恐斷議員路

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員應曉薇因京華城案被羈押，今獲交保。圖／聯合報系資料照片
台北地院今裁定前民眾黨主席柯文哲、台北市議員應曉薇各以7000萬元、3000萬元保證金交保，並科技監控。對此，國民黨北市黨部指出，應曉薇因京華城案，從去年9月27日至今，遭國民黨停止黨權；藍營人士指出，若黨權沒有恢復，恐影響2026議員選舉提名。

北檢偵辦京華城案，柯文哲遭求刑28年半，應曉薇被控涉嫌收受沈慶京賄賂5250萬元，也被起訴，羈押至今。國民黨中央考紀會去年已對應曉薇做出停權處分。

藍營人士表示，應曉薇雖然僅被起訴，一審尚未判決，但被停權，北市議員初選作業，預計年底進行，若沒有恢復黨權，沒有獲提名，恐影響她2026年議員連任之路。北市議會10月8日將開議，市議會表示，應曉薇僅被起訴，並未判刑讞褫奪公權解職，應曉薇依職權，可照常開會。

相較國民黨中央考紀會去年決議，不等一審宣判，直接將應曉薇停權，另一位國民黨台北市議員陳重文，因涉台智光案遭起訴，去年800萬元交保，也需戴電子腳鐐監控行蹤。因陳重文並未被停黨權，上個會期，也已參加國民黨北市議會黨團運作。

柯文哲 應曉薇 京華城案

